Смерть Рашана Чарльза: протесты в Лондоне вылились в беспорядки

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Беспорядки усилились после того, как протестующие заблокировали Кингсленд-роуд и начали поджигать матрасы

Протесты на востоке Лондона, вызванные смертью чернокожего Рашана Чарльза, которго преследовала полиция, переросли в беспорядки. Протестующие забросали полицейских петардами и бутылками.

Беспорядки усилились после того, как протестующие заблокировали улицу Кингсленд-роуд и начали жечь матрасы. У некоторых протестующих в руках были плакаты со словами Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Протесты вспыхнули после смерти чернокожего жителя Лондона, 20-летнего Рашана Чарльза. Он скончался в больнице после того, как во время преследования полицией забежал в один из магазинов и проглотил некий предмет.

Позже ему стало плохо, он был доставлен в больницу, где и скончался.

Расследованием смерти Рашана Чарльза занимается независимая комиссия по рассмотрению жалоб на полицию.

Мирная акция протеста началась в пятницу у полицейского участка в Сток Ньюингтон. Перед собравшимися выступила мать Рашана Чарльза. Со слов родственников Чарльза, он был жестоко избит лондонским полицейским.

Столкновениия около полицеского участка начались уже вечером в пятницу и продолжились ночью и днем в субботу.

Протестующие подожгли несколько мусорных баков, а сверху на горящие баки бросили матрасы. Участники акции также били окна окрестных магазинов, а улицы усыпаны осколками стекол.

На видеороликах, которые публикуются в социальных сетях, видно, что в сторону полицейских летят различные предметы.

Правообладатель иллюстрации MET POLICE Image caption Со слов родственников Рашана Чарльза, он был жестоко избит лондонским полицейским

Полиция задержала 17-летнего юношу за нанесение тяжких телесных повреждений полицейскому.

Как сообщается, у полицейского травмирован глаз. Еще одного прохожего участники протеста стащили с велосипеда и напали на него, когда он попытался пробраться мимо протестующих.

Чтобы успокоить участников беспорядков, в субботу представитель семьи Рашана Чарльза призвал собравшихся к спокойствию.

"Поджигая дома, вы не добьетесь справедливости", - сказал представитель семьи Стэффорд Скотт, призвав собравшихся к "достойному протесту".

"Мы понимаем ваше негодование, вашу злость - вы думаете, что семья также не чувствует негодование и злость? Но его семья знает, что, выплескивая эту злобу на улице, вы не добьетесь справедливости", - подчеркнул Стэффорд Скотт.