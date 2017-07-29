В Щвейцарии открылся самый длинный подвесной пешеходный мост

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption 29 июля 2017 года по мосту прошли первые туристы

Близ швейцарского городка Церматт открылся, как утверждается, самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Он протянулся почти на полкилометра.

Мост, получивший название "Европейский" (Europabrücke), протянулся над проломом Грабенгуфер, на высоте до 85 метров.

Совет по туризму Церматта утверждает, что это самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, хотя и не самый высокий: 405-метровый мост в Ройтте в Австрии расположен выше - на высоте 110 метров над землей.

По данным Совета по туризму Церматта, канаты, на которых удерживается мост, весят около восьми тонн, а сам он оснащен системой, предотвращающей раскачивание.

Мост - часть туристического маршрута между городками Грэхен и Церматт на юге Швейцарии близ границы с Италией. С него хорошо видна гора Маттрехорн.

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