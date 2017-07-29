Австралия заявила о предотвращении теракта в самолете
- 29 июля 2017
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Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет, рассказал премьер-министр Малкольм Тернбулл.
"Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - заявил он.
Сообщается, что в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых.
По данным следователей, участники заговора собирались использовать "самодельное устройство".
Во всех австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности.