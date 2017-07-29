Австралия заявила о предотвращении теракта в самолете

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе обысков в Сиднее и его пригородах были задержаны четыре человека

Контртеррористическая полиция в Австралии раскрыла заговор, участники которого намеревались уничтожить самолет, рассказал премьер-министр Малкольм Тернбулл.

"Могу сообщить, что сегодня прошла крупная совместная контртеррористическая операция по предотвращению заговора террористов, целью которого было крушение самолета", - заявил он.

Сообщается, что в ходе обысков в Сиднее были задержаны четыре подозреваемых.

По данным следователей, участники заговора собирались использовать "самодельное устройство".

Во всех австралийских аэропортах введены дополнительные меры безопасности.