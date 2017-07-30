В охваченной протестами Венесуэле начались выборы Конституционной ассамблеи

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие улицы Каракаса перекрыты баррикадами

В Венесуэле начались выборы новой Конституционной ассамблеи, которая должна будет внести изменения в основной закон страны.

Оппозиция бойкотирует эти выборы, утверждая, что при помощи ассамблеи президент Николас Мадуро хочет сосредоточить всю власть в своих руках.

Правительство утверждает, что это единственный способ установить мир и порядок в стране, где уже много месяцев продолжаются непрерывные протесты, за время которых уже погибли десятки человек.

В субботу вечером протестующие заблокировали многие улицы в столице страны Каракасе, несмотря на запрет на демонстрации в преддверии голосования.

Выступая по телевидению, президент Мадуро заявил, что его сторона одержит внушительную победу, и назвал голосование самыми важными выборами в политической системе Венесуэлы.

Однако глава избиркома Тибисай Лусена признала, что в некоторых районах страны машины для голосования были либо сломаны, либо подожжены.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Правительство надеется, что миллионы избирателей примут участие в выборах

На прошлой неделе в стране прошел организованный оппозицией неофициальный референдум, в котором приняли участие более семи миллионов человек (всего в Венесуэле 19,5 млн зарегистрированных избирателей). 98% голосовавших высказались против созыва Конституционной ассамблеи.

В Венесуэле уже несколько лет падают объемы экономики, растет инфляция, наблюдается острый дефицит на товары первой необходимости и медицинские препараты.

Массовые демонстрации протеста начались в апреле. В столкновениях с полицией и военными погибли более 100 человек.

По словам корреспондентов, в субботу многие жители Каракаса стали запасаться продовольствием и другими необходимыми товарами из опасений, что если в понедельник начнутся беспорядки, магазины будут закрыты.

На месте событий: Кейти Уотсон, корреспондент Би-би-си в Южной Америке

Площадь Боливара, что в двух шагах от здания конгресса, в субботу была полна народу. Некоторые устанавливали палатки, другие организовывали митинги, а рядом проходила пресс-конференция, на которой представители правительства заявляли, что убеждены в своей победе на воскресных выборах. Их сторонники выкрикивали: "Да здравствует Конституционная ассамблея", а политики пожимали руки прохожих.

Но в 15 минутах езды, в районе Чакао в восточной части города, трудно найти сторонников правительства. Многие улицы забаррикадированы - колючей проволокой, деревянными ящиками, крышками от люков - чем угодно, лишь бы остановить движение и дать ясно понять, что жители хотят перемен.

Лидеры оппозиции заявляют, что продолжат компанию протеста до тех пор, пока президент Мадуро не уйдет со своего поста. Они призывают людей выйти на улицы, несмотря на запрет на демонстрации. И никто не может предсказать, что произойдет в день голосования.

Более 6000 человек выдвинули свои кандидатуры в Конституционную ассамблею, которая будет состоять из 545 депутатов. Ни один из них не представляет оппозицию.

Ассамблея не будет подчиняться парламенту, который контролирует оппозиция.

Соседняя Колумбия уже заявила, что не признает легитимности Конституционной ассамблеи. Франция, Испания, США и ЕС призвали власти Венесуэлы отменить голосование, но эти призывы были проигнорированы.

Согласно опросу, проведенному находящимся в Каракасе социологическим институтом Datanalisis, более 70% выступают против созыва Конституционной ассамблеи. Однако правительство убеждено, что миллионы человек примут участие в выборах.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из 6000 кандидатов ни один не представляет оппозицию

Лидеры оппозиции призывают народ строить баррикады.

"Начиная с понедельника мы приступим к новым акциям, тактике и стратегии, соответствующим новой реальности, в которой мы оказались", - сказал Фредди Гевара из альянса "Круглого стола демократического единства"(MUD), но не стал вдаваться в подробности.

"Это сложное, конфликтное время, которого мы не хотели, но оно лишь приблизит момент падения этого правительства", - сказал он.

В попытке восстановить спокойствие в преддверии выборов правительство запретило любые демонстрации и угрожает тюремными сроками всем, кто этот запрет нарушит.

Вашингтон уже распорядился вывезти из страны семьи американских дипломатов. Некоторые авиалинии временно отменили свои рейсы в Венесуэлу.

Почему Венесуэлу охватил кризис?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Оппозиция обвиняет президента Николаса Мадуро в разрушении экономики страны и подрыве демократических институтов