Sunday Times уволила автора "антисемитской заметки" о Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ванесса Фельц и Клаудия Уинклман - среди наиболее высокооплачиваемых звезд Би-би-си

Британская газета Sunday Times объявила, что колумнист Кевин Майерс больше не будет писать для издания после того, как одну из его заметок назвали позорной и обвинили в антисемитизме.

Материал был удален с вебсайта издания, а редакция принесла читателям безоговорочные извинения.

В своей колонке под заголовком "Простите, девушки - равную оплату нужно заслужить" Кевин Майерс предположил, что ведущие Би-би-си Клаудия Уинклман и Ванесса Фелц имеют высокие зарплаты, потому что они еврейки.

Представитель Times подтвердил, что автор больше не будет писать для них.

Редактор Мартин Ивенс извинился за колонку, вышедшую в ирландском выпуске газеты, а также размещенную на сайте издания.

Он также лично попросил прощения у женщин, упоминаемых в статье, за эти, как он выразился, неприемлемые высказывания по отношению к ним как к еврейкам и как к работающим женщинам.

Извинения также будут опубликованы в печатной версии издания на следующей неделе.

В колонке автор критикует Би-би-си по следам ранее обнародованных данных о том, что две трети наиболее высокооплачиваемых "звездных" работников корпорации (сотрудники, получающие от 150 тыс. фунтов стерлингов в год и выше) - мужчины.

Комментируя тот факт, что двое из самых высокооплачиваемых ведущих - Уинклман и Фельц - еврейки, Майерс написал:

"Тем лучше для них. Евреи редко бывают замечены за тем, что стремятся продать свой талант по самой низкой цене".

Британская некоммерческая организация "Кампания против антисемитизма" направила претензию по поводу заметки в адрес независимой организации журналистских стандартов Ipso.

Image caption Заметку убрали с сайта после поднявшейся волны возмущения

В заметке Майерс также утверждал, что мужчины-ведущие, вероятно, зарабатывают больше, потому что они усерднее работают, не так часто болеют и редко беременеют.

В 2009 году Майерс написал колонку для ирландской версии газеты Independent, где отрицал, что Холокост в действительности имел место. Ее тоже удалили с сайта после критики его последней заметки.

Фрэнк Фитцгиббон, редактор Sunday Times Ireland, сказал, что взял на себя полную ответственность за ошибку, добавив, что газета питает отвращение к антисемитизму в любой форме и не желала никого оскорбить.

"Это какое-то позорище"

Мартин Ивенс, редактор Sunday Times, сказал, что подобные высказывания неприемлемы и их нельзя было публиковать.

"Кампания против антисемитизма" требует подтверждения, что работу Майерса никогда не напечатают в британском выпуске, а также, что извинения появятся и в печатной версии газеты.

Читатели Times, которые платят за подписку на онлайн-контент - в своих комментариях писали об отвращении, которое вызвала у них колонка, и призывали к увольнению как автора, так и редактора.

"Высокомерный антисемитизм этой колонки - это какое-то позорище. Майерс должен уйти, как и редактор, который это выпустил", - написал один из комментаторов.

"Полагаю, мне придется отказаться от подписки, если Sunday Times продолжит платить этому сексисту и антисемиту. Надеюсь, другие поступят так же", - написал еще один читатель.

В свою очередь "Кампания против антисемитизма" заявила, что оперативной удаление заметки с сайта и принесенные в течение нескольких часов извинения подтверждают, что решение о публикации колонки было неоспоримо ошибочным.

Организация, ранее призывавшая к увольнению Майерса, также заявила, что после подобных слов тот не должен работать в качестве журналиста ни в одном приличном издании.