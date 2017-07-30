В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины

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На военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

"У этих важных совместных учений есть уже своя традиция. Я бы не смог подобрать более подходящего определения для них, чем "Достойный партнер", потому что мы являемся достойными соратниками друг друга и вместе держим флаг свободы, демократии, прав человека и глобальной стабильности", - обратился к участникам учений на церемонии открытия верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент Георгий Маргвелашвили.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Старт учениям дал верховный главнокомандующий ВС Грузии, президент страны Георгий Маргвелашвили

"Достойный партнер 2017" - часть учений европейского командования США в регионе Черного моря, которые проводятся на территории семи стран. В Грузии учения "Достойный партнер" проводятся уже третий год.

Согласно информации министерства обороны Грузии, учения "Достойный партнер 2017" служат улучшению навыков в операциях по стабильности, наступлению и обороне, а также по увеличению боевых возможностей сил реагирования НАТО и повышению совместимости вооруженных сил Грузии, США, Великобритании и стран-партнеров.

Масштабные учения

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военнослужащие армии Словении также принимают участие в учениях

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нынешние маневры отличает большое число задействованной военной техники

Впервые учения "Достойный партнер" прошли в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие около 600 грузинских и американских военнослужащих. Но с тех пор они стали масштабнее.

В этом году в них принимают участие более 2800 военнослужащих из восьми стран, как членов, так и партнеров НАТО: США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, Украины, Армении и Грузии.

Image caption Некоторые образцы военной техники впервые принимают участие в подобных учениях

Нынешние учения масштабнее не только с точки зрения числа военнослужащих и ареала стран-участниц, но и задействованной в них военной техники.

Кроме американских танков "Амбрамс", БМП "Брэдли" и военного самолета типа С-130, впервые к учениям подключится американский бронетранспортер "Страйкер" и немецкий бронетранспортер "Боксер".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Согласно информации министерства обороны Грузии, учения служат улучшению навыков в операциях по стабильности, наступлению и обороне

Image caption Военнослужащие армии Украины также прибыли для участия в учениях

Отвечая на вопрос о возможных провокациях со стороны России, министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе отметил, что учения нацелены на мир и стабильность и не направлены против кого-либо.

"Эти учения не направлены против кого-то. Учения связаны с повышением нашей обороноспособности, что ведет к большей стабильности и миру в регионе", - заявил Джанелидзе.

В то же время некоторые грузинские эксперты не исключают, что ответом России на эти учения стали масштабные тренировки войск, которые стартовали на Северном Кавказе и в отколовшейся от Грузии Южной Осетии несколько дней назад.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В маневрах принимают участие также британские десантники, известные как "красные береты"

Пресс-служба российского Южного военного округа заявила, что к тренировкам боевой готовности подключены около 16 тыс военнослужащих и 4 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Грузия, которая стремится стать членом НАТО, активно участвует в операциях альянса. Грузинские военнослужащие участвовали в миротворческой операции в Косово с 1999 по 2008 год.

Грузия была одним из крупнейших участников по численности контингента в операции Международных сил содействия безопасности (ISAF), которые завершили свою миссию в Афганистане в 2014 году.

Сегодня Грузия активно участвует в миссии НАТО по тренировке и поддержке правительственных сил Афганистана "Решительная поддержка". В ней участвует около 870 грузинских военнослужащих.