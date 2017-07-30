Путин: персонал дипмиссий США в России будет сокращен на 755 человек

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В рамках контрсанкций против США Россия сократит число сотрудников американских диппредставительств в России на 755 человек, заявил в эфире российского телевидения Владимир Путин. В это число войдут как дипломаты, так и технический персонал.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников - работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", - сказал президент России в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву .

Таким образом, численность персонала американских дипмиссий в России станет такой же, как и российский персонал в Америке - по 455 человек с каждой стороны.

По словам Путина, такое решение Москвы объясняется тем, что американская сторона "предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений".

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро, - подчеркнул российский президент. - Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем".

Бывший посол США в России Майкл Макфол выразил сомнение, что весь дипломатический корпус США в России насчитывает 755 человек.

"Мы уверены, что уедут 755 американцев? У нас во всем посольстве столько людей не работало, когда я там работал", - написал Макфол в "Твиттере".

Как уточняет корреспондент Би-би-си Сара Рэйнсфорд, из высказывания Путина не следует, что Россию покинут 755 сотрудников американских дипломатических работников с гражданством США.

"В это число также входит большое количество технических работников, в том числе значительное число местных работников, россиян, которые потеряют работу", - говорит Рэйнсфорд. По ее информации, решение коснется сотрудников посольства США в Москве, а также консульств в Екатеринбурге, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

"Если эти сокращения действительно произойдут, россиянам придется ждать в очереди за визой неделями, если не месяцами", - прокомментировал решение российских властей Макфол в другой записи.

"Последняя капля"

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью американскому телеканалу Эй-би-си заявил, что Россию к принятию контрмер подтолкнуло принятие на этой неделе конгрессом США законопроекта, позволяющего американским властям вводить санкции против российских нефтяных и газовых компаний.

"Я считаю, что ответные меры давно было пора принять. Когда в четверг сенат США с таким перевесом проголосовал за очень странный и неприемлемый законопроект, этто было последней каплей", - сказал Рябков, говоря о законопроекте по введению США новых ограничительных мер.

Перед вступлением американского законопроекта в силу его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Принятый сенатом документ расширяет ограничения на поставку российским компаниям товаров, услуг и технологий, которые нужны для реализации новых проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также месторождений в Арктике и добыче из сланцев. Раньше такие ограничения касались проектов пяти российских компаний, которые считаются лидерами нефтяной отрасли.

В случае, если законопроект будет принят, президент США получит возможность вводить санкции против американских компаний или граждан в случае, если они инвестируют более 10 млн долларов в активы в рамках приватизации госсобственности в России и если от этого выигрывают какие-то российские чиновники или члены их семей.

В ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России, Москва приняла собственные контрмеры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Россия также потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США.