61-летний украинец получил 12 лет в России за подготовку теракта

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption Украинский пенсионер получил крайне жесткий приговор даже после признания вины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта.

Он хотел совершить теракт в сентябре прошлого года, следует из материалов суда, на которые ссылается "Медиазона".

Сизонович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, а также должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

По указаниям "неустановленного лица"

Как считает суд, в мае прошлого года Сизонович получил указание выехать в город Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать железнодорожный вокзал и вокзал станции "Лихая".

Действия украинца были подготовкой к террористическому акту, который планировалось совершить в сентябре 2016 года, решил суд.

Как сообщает "Медиазона" из зала суда над Сизоновичем, в апреле 2014 года он с "неустановленным лицом" под псевдонимом "Владиславович" создал в Киеве преступную группу, которая планировала совершать взрывы на подконтрольных вооруженным сепаратистам территориях востока Украины.

По данным следствия, на которые ссылается РИА Новости, "неустановленное лицо" руководило действиями Сизоновича, а он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры, а также, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал взрывные устройства.

Его признали виновным и в подготовке теракта, незаконном обороте взрывных устройств и незаконном пересечении границы России.

Сам Сизонович признал вину и сказал, что раскаивается.

Как сообщает корреспондент "Медиазоны", присутствовавший на заседаниях, судебный процесс начался 26 июля и занял всего несколько дней. Он прошел практически незамеченным СМИ.

В феврале 2017 года "Соцпортал" писал о задержании Сизоновича в поселке Изварино (Луганская область), когда тот ехал в Донецк.

С 2014 года Луганская и Донецкая области Украины неподконтрольны центральным властям этой страны.

На заседании Сизонович был немногословен, на вопросы судьи отвечал кратко.

"Мне было достоверно известно, что на 18 сентября 2016 года в Российской Федерации намечены выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, и проведением данного теракта я планировал их сорвать", - приводятся в протоколе слова Сизоновича.