Лидер группы "Ноль" решил не возвращаться в Россию из США

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Лидер группы "Ноль" Федор Чистяков сообщил, что решил не возвращаться в Россию в связи с запретом "Свидетелей Иеговы". Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

Известный рок-музыкант является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы". По словам Чистякова, решение он принял в тот момент, когда находился в концертном туре в США.

"Можешь считать это интервью моим официальным заявлением об отъезде из страны. Мне просто не оставили выхода", - сказал музыкант в разговоре с журналистом "Новой". По словам Чистякова, до этого он не планировал эмигрировать из России.

"И вот мы полетели с туром в США. А накануне состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет "Свидетелей". Для меня это было шоком. Вероятность того, что я не вернусь из американского тура, начала сильно возрастать. А 17 июля, когда отклонили апелляцию, я принял окончательное решение", - пояснил он.

20 апреля этого года Верховный суд России по требованию министерства юстиции признал экстремистской деятельность "Свидетелей Иеговы" и запретил им работать на территории страны.

17 июля Верховный суд отклонила апелляционную на это решение, и запрет на деятельность организации и ее ликвидации в России вступил в силу.

По словам Чистякова, после решения суда он не сможет работать в России, так как его могут "в любую минуту забрать". Из-за запрета он не сможет "открыто исповедовать свою религию".

"Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки, - пояснил музыкант. - Такая обстановка делает любую творческую активность бессмысленной. В чем смысл, если завтра за тобой могут прийти?"

"Ноль" - известная российская рок-группа, основанная Чистяковым, Алексеем Николаевым и Анатолием Платоновым осенью 1985 года. Она прекратила существование в 1992 году, когда Чистяков был арестован по уголовному делу о попытке убийства его знакомой.

Чистяков напал с ножом на свою знакомую. Суд признал Чистяков невменяемым. С диагнозом параноидная шизофрения его отправили на лечение в психиатрическую больницу, где тот провел около года.

Суд отправил его на принудительное лечение. В 1996 году Чистяков присоединился к числу "Свидетелей Иеговы", а позже начал сольную музыкальную карьеру.

В этом году планировалось воссоздание группы после 25-летнего перерыва, в ноябре должен был состояться ее концерт в Москве.

Чистяков в интервью "Новой газете" сказал, что не собирается закрывать свои музыкальные проекты и продолжит концертную деятельность. По его словам, изменилось только место его "физического пребывания". Чистяков хочет записать новый альбом в Нью-Йорке.

Представители "Свидетелей Иеговы" говорили на судебных процессах, что никогда не занимались экстремизмом. Кроме апелляционной жалобы в Верховный суд они обратились в Европейский суд по правам человека.

До этого в России состоялись несколько судебных процессов против общин религиозной организаций. Ее региональные отделения неоднократно привлекались к ответственности по обвинению в распространении экстремистских материалов.

В 2014 году Верховный суд признал экстремистским сайт организации и три размещенные на нем книги.

"Свидетели Иеговы" появились в 1931 году в США в результате разделения религиозного движения "Исследователи Библии". В России организацию официально зарегистрировали в 1991 год.