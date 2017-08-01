СМИ: Трамп лично надиктовал заявление своего сына о Весельницкой

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Множество загадок окружают встречу Трампа-младшего и Натальи Весельницкой

Президент США Дональд Трамп лично продиктовал текст заявления, которое сделал его старший сын Дональд Трамп-младший, комментируя сообщения о встрече с российским юристом Наталией Весельницкой во время предвыборной кампании в США.

Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией. Телекомпания Эй-би-си подтвердила эту информацию со ссылкой на своих высокопоставленных собеседников.

Не послушал советников

По данным издания, Трамп обсуждал, как реагировать на сообщения о встрече его сына с Весельницкой, со своими советниками во время саммита G20 в Германии. Те рекомендовали действовать на опережение и рассказать всю правду.

Однако, как пишет Washington Post, президент США резко изменил план, когда уже летел обратно в США. По данным газеты, он лично надиктовал текст заявления, которое позже от имени Трампа-младшего было передано для публикации в газете New York Times.

В заявлении говорилось, что сын будущего президента и российский адвокат Весельницкая во время встречи в июне 2016 года обсуждали в первую очередь вопрос усыновления российских детей.

Однако позже Трамп-младший заявил, что согласился на встречу после того, как ему сказали, что он может получить компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон, которая впоследствии стала соперником его отца на президентских выборах.

Президент Трамп неоднократно отрицал сговор с Россией. Конгресс и спецпрокурор Роберт Мюллер расследуют возможное вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Кремль отвергает подозрения в свой адрес.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Трамп защищает позицию сына относительно встречи с российским юристом

Что еще говорил Трамп-младший

Дональд Трамп-младший называл встречу с Наталия Весельницкой бесполезной и публиковал переписку по поводу их встречи.

Из нее стало известно, что Трамп-младший получал письма через посредника, британского музыкального журналиста Роба Голдстоуна, обещавшего предоставить документы из России, компрометирующие Клинтон. В то время его отец был одним из кандидатов от республиканцев на пост президента.

В письме Голдстоуна говорилось, что обещанная информация "очевидно очень важная и относится к тому, что Россия и ее правительство поддерживают Трампа". Трамп-младший ответил: "Если это то, что я думаю, мне это нравится".

В итоге Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер, а также глава кампании Трампа Пол Манафорт встретились с российским юристом Натальей Весельницкой в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке в июне 2016.

Как сообщалось, встречу якобы организовал российский бизнесмен Арас Агаларов и его сын, певец Эмин Агаларов, чьим менеджером в свое время был Голдстоун.

Дональд Трамп-младший говорил журналисту Fox News Шону Ханнити, что не сообщал отцу о встрече. "Нечего было говорить", - объяснял он, имея в виду, что встреча ни к чему не привела.

"Я бы даже не вспомнил об этой встрече, если бы не начался этот шум. Я просто впустую потратил 20 минут", - оправдывался сын президента.

Кто такая Весельницкая

Голдстоун утверждал, что Весельницкая обещала рассказать "о незаконных взносах в предвыборный фонд национального комитета Демократической партии". По версии же Весельницкой, это не она предлагала встретиться с Трампом, а ей самой предложили.

В интервью Эн-би-си она говорила, что собиралась рассказать Трампу-младшему и его коллегам о деле Дениса Кацыва и о компании, которой руководит бывший гражданин США, которая якобы не платит налоги ни в России, ни в США и могла быть спонсором Демократической партии.

Кацыв - владелец компании Prevezon Holdings, которую власти США обвиняли в легализации выведенных из российской казны денег. Прокурор Прит Бхарара, уволенный в марте 2017 года уже администрацией Трампа, утверждал, что через компании Кацыва-младшего отмывалась часть денег, похищенных в 2007 году из российского бюджета посредством крупномасштабной аферы, в которой были замешаны сотрудники правоохранительных органов России.

Кацыв-младший, фигурант "списка Магнитского", все обвинения отвергал. Весельницкую называют лоббистом против американского "закона Магнитского", названного по имени российского юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО.

Адвокатом Весельницкая стала в 2009 году. До этого, по сведениям издания "Фонтанка", она работала в прокуратуре Подмосковья. Сейчас Весельницкая совладелица адвокатского бюро "Камертон Консалтинг" с офисом в подмосковных Химках.