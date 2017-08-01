«Учитель года» в Подмосковье ушел из школы: причем тут выборы?

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Победитель конкурса "Учитель года - 2012" Александр Демахин со скандалом покинул гимназию имени Ольбинского в Сергиевом Посаде.

Педагог заявил, что вынужден был покинуть учебное заведение из-за недовольства местных властей в связи с его выджвидением в городской совет депутатов от "Яблока". В самой гимназии при этом утверждают, что Демахин вообще не подавал заявления о продлении контракта.

Ранее учителя обвиняли в постановке спектаклей с главными героями - гомосексуалами, - а также "театрализованной пропаганде подросткового секса и сексуальных извращений" во время работы в школе.

"Чудны дела твои, Господи"

Об уходе Демахина из гимназии стало известно из его поста в "Фейсбуке", который был опубликован в понедельник, 31 июля. "Причина - мое участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией", - заявил учитель.

Демахин обвинил чиновников в том, что они "зачеркивают период его жизни" длиной в 21 год, связанный с обучением и преподаванием в гимназии. В комментариях к записи педагог уточнил, что считает причиной возникшего конфликта его выдвижение в Сергиево-Посадский городской совет депутатов от партии «Яблоко».

Один из пользователей поинтересовался у педагога, связана ли возникшая ситуация с постом про "нового министра культуры Сергиев Посада", уточнив, что речь идет о Денисе Ахромкине. "Как-то связано, но в двух словах не объяснишь", - ответил Демахин.

В начале октября прошлого года Демахин опубликовал на своей странице пост, посвященный Ахромкину, депутату местного горсовета, возглавившему "Агентство культурного и социального развития" Сергиева Посада.

По словам учителя, в 2015 году Ахромкин направил в Госдуму и генпрокуратуру письмо, в котором резко раскритиковал деятельность агентства, назвав его "либеральным гнездом". Самого Демахина Ахромкин якобы подверг критике "за режиссуру шествия 9 мая к 70-летию Победы.

"Чудны дела твои, Господи... Держись, Посад", - написал тогда учитель.

Письмо с намеком

В разговоре с Русской службой Би-би-си Демахин рассказал, что "кто-то из районной администрации" не желает видеть его учителем, однако конкретных имен учитель не называл.

Педагог рассказал, что на днях он получил от директора гимназии имени Ольбинского Ольги Филимоновой письмо, в котором намекалось на нежелательность его работы в учебном заведении.

При этом в разговоре с "Медузой" Демахин сообщил, что Филимонова звонила ему и рассказал об указании управления образования Сергиева Посада не продлять с ним трудовой договор.

"Школа хорошая, и директор очень честная женщина, но понятно, что мой настоящий работодатель - это городская администрация, - сказал Демахин Би-би-си, - До этого письма у меня были сомнения, продлять ли контракт, сейчас их нет".

26 июля педагог подал документы на участие в выборах в горсовет. Местная территориальная избирательная комиция примет решение о его регистрации 3 августа.

Сама Филимонова сообщила Русской службе, что Демахин работал в учебном заведении по "срочному" контракту после того, как у него появилась постоянная работа в драматическом театре имени Товстоногова в Санкт-Петербурге в 2016 году. Его контракт истек 31 мая этого года, а заявления о заключении нового он не подавал, уточнила директор.

Правообладатель иллюстрации Никольский Алексей Image caption Демахин получает награду "Учитель года-2012"

Филимонова подчеркнула, что никто из представителей городской администрации не оказывал на гимназию давление с требованием уволить Демахина. "Это было его решение". - уточнила она, добавив, что в школе готовы принять педагога, если он изменит свое решение.

На ситуацию с уходом учителя обратило внимание и руководство "Яблока". По словам зампредседателя "Яблока" Николая Рыбакова, речь идет о "совршенно возмутительном увольнении человека по политическим мотивом".

"Вместо того, чтобы приветствовать гражданскую активность педагогов, наша власть, наоборот, всеми способами их прессует", - заявил Рыбаков.

По словам зампреда "Яблока", партия рассматривает возможность обращения в суд. "Насколько мы знаем, с ним именно отказались продлевать контракт, его "ушли", - отметил Рыбаков.

Он добавил, что педагоги, от которых "зависит будущее поколение", часто входят в составы территориальных избирательных комиссий и вовлечены в систему фальсификации на выборах.

Демахин отметил, что "не держится" за место в гимназии, так как у него несколько других мест работы, и контракт продлевать не будет. "Своим постом я хотел показать, что система к таким моим действиям не готова", - сказал он.

В еще одном посте учитель заявил, что его уход связан не с официальным распоряжением, "а в чувстве, что так правильно и честно - для меня".

"Никакого давления"

Глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев в комментарии изданию "Сергиевские ведомости" рассказал, что в заявлении в территориальную избирательную комиссию на выборы совета депутатов Демахин указал, что он "временно неработающий".

"Вопрос о заключении нового трудового договора на работу в гимназии это личное решение Демахина, которое должно быть поддержано педагогическим советом и директором школы", - приводит слова Токарева издание.

В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского муниципального района Русской службе Би-би-си сказали, что никакого давления на директора школы быть не могло, так как контракт Демахина истек 31 мая.

Начальник управления образования, заместитель главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района Ольга Дударева сказала Русской службе, что противодействия Демахину в продолжении работы в школе не оказывали. По ее словам, ей известно о личной переписке учителя с директором гимназии, однако о ее содержании она не знает.

Дударева добавила, что 1 августа Филимонова встретится с Демахиным, чтобы обсудить его планы по работе в школе. Дударева сказала, что школа готова принять его.

Начальник управления образования обратила внимание, что Демахин - не единственный в районе педагог, баллотирующийся в депутаты, и его деятельности в школе это никак мешать не может.

Кроме него, в совет депутатов Сергиева Посада баллотируются, например, Валентина Варенова, директор школы №11 а также Наталья Хоштария, заведующая детского сада №73, рассказала Дударева (обе баллотируются от "Единой России"). Решения по их заявке, как и Демахина, пока не принято. "Это в любом случае никак не помешает им работать в образовательных учреждениях", - заключила Дударева.

Скандальные спектакли

Александр Демахин в разное время работал в гимназии учителем МХК, вел занятия в театральной студии, а также курировал курсовые работы, конференции и праздники.

В разговоре с "Медузой" Демахин уточнил, что в 2016-2017 учебном году вел в гимназии только один предмет по совместительству — его загрузка составляла восемь часов в неделю.

В последние годы Демахин неоднократно сталкивался с критикой в связи с постановками, которые он ставил во время работы в гимназии. Как пишет сергиево-посадская газета "Вперед", большой резонанс вызвал спектакль Демихина" Дом на краю света", поставленный полтора года назад. Главными героями постановкой были геи.

Тогда критики спектакля были возмущены тем, что спектакль вышел "в православном городе, да еще через дорогу от Троице-Сергиевой лавры".

Значительной критике подвергся и спектакль 2014 года "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". Протоирей Владимир Янгичер сказал, что Демахин превратил его в "театрализованную пропаганду подросткового секса и сексуальных извращений".