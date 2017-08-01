Премьер-министром Пакистана избран Шахид Хакан Аббаси

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Шахид Хакан Аббаси - многолетний соратник бывшего премьера Наваза Шарифа

Вместо отстраненного от власти на прошлой неделе из-за обвинений в коррупции Наваза Шарифа премьер-министром Пакистана избран его соратник Шахид Хакан Аббаси. Такое решение приняли парламентарии Пакистана.

Аббаси был избран большинством голосов членов Национальной ассамблеи страны - за него проголосовали 221 парламентария из 342.

Шахид Хакан Аббаси - многолетний соратник бывшего премьера Наваза Шарифа, отстраненного от должности из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи.

Он отучился в американском университете и работал инженером в США и Саудовской Аравии до того, как вернулся в Пакистан и пошел в политику.

Выступая после голосования, Аббаси заявил, что "демократический процесс [в Пакистане] вновь запущен".

По мнению наблюдателей, правящая партия страны рассчитывает, что Аббаси будет временно исполняющим обязанности главы правительства до тех пор, пока к власти не придет брат бывшего премьера Наваза Шарифа - Шахбаз Шариф.

Для этого брату бывшего премьера, сейчас возглавляющему провинцию Пенджаб, нужно пройти ряд процедур, включая промежуточное голосование в парламенте. Как ожидается, весь процесс должен занять примерно 45 дней.

Аббаси в ходе своего выступления заявил, что версия о том, что он избран только для того, чтобы обеспечить пост другому чиновнику, несостоятельна.

"Люди говорят: "Он здесь только на 45 дней". Я могу проработать здесь 45 дней или 45 часов, но я не собираюсь просто греть кресло. Я собираюсь работать, и сделать несколько важных вещей, если правительство меня поддержит", - заявил Аббаси после голосования.

Кандидатов на пост премьера выдвинули и оппозиционные партии, но у правящей Лиги мусульман - большинство в парламенте, которое позволило одобрить кандидатуру своего человека.

28 июля верховный суд Пакистана объявил об отстранении от власти Наваза Шарифа из-за обвинений в коррупционных преступлениях в адрес членов его семьи. Имена родственников Шарифа появились в так называемом "Панамском досье" в 2015 году: в СМИ появилась информация о связах детей премьера с офшорными компаниями.

Вердикт был вынесен единогласно пятью судьями. Один из судей в ходе заседания заявил, что Шариф больше не имеет права становиться членом парламента Пакистана.

"Панамские документы" были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина.