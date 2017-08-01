Три фигуранта дела "банды ГТА" убиты при стрельбе в Мособлсуде

Правообладатель иллюстрации Yuriy Mashkov/tass Image caption Суд эвакуирован, сообщают очевидцы

В здании Московского областного суда произошла стрельба во время процесса по делу "банды ГТА". Трое обвиняемых были убиты.

Подмосковное управление МВД России подвердило сообщения СМИ о том, что трое обвиняемых по делу "банды ГТА" были убиты в Мособлсуде, где во вторник произошла стрельба.

"При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сказала РИА Новости представитель управления Татьяна Петрова. Ранее источник Интерфакса сообщал, что состояние раненых тяжелое.

Обвиняемые совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием, пояснила Петрова. В Росгвардии подтвердили, что нападавшие - фигуранты дела "банды ГТА".

В результате огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, двое сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, говорится в заявлении МВД. Ранее СМИ сообщали о двух раненых приставах, мужчине и женщине.

Как развивались события

Одной из первых о том, что в суде произошла перестрелка, журналистам рассказала адвокат Софья Рубасская. Она говорила, что слышала не менее 20 выстрелов и видела раненых судебных приставов.

Во время очередного заседания кто-то из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте, после чего прозвучали выстрелы, писал "Московский комсомолец".

"Когда шла по лестнице с третьего на четвертый этаж, увидела раненную-женщину пристава, у нее была кровь на лице. После этого всех находившихся в здании суда вывели на улицу", - рассказывала адвокат Русской службе Би-би-си.

Минздрав Московской области позже сообщил, что после нападения на конвой были госпитализированы мужчина и женщина, огнестрельных ранений у них нет.

Пресс-секретарь облсуда Наталья Осипова сообщила Би-би-си, что всех сотрудников эвакуировали. Как рассказывал Би-би-си очевидец, к зданию суда прибыли автомобили реанимации и Следственного комитета. На месте находится большое количество сотрудников полиции.

Правообладатель иллюстрации Andrey Shadrin Image caption После стрельбы всех сотрудников Мособлсуда эвакуировали

Дело "банды ГТА"

"Банда ГТА" - группа людей, которые, по версии следствия, совершали убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области (преимущественно на трассе М4 "Дон") в период с мая по ноябрь 2014 года.

Название группа получила по аналогии с героями компьютерной игры Grand Theft Auto.

По версии следователей, участники группы совершили 16 нападений, в которых были убиты 17 человек, еще двое ранены.

Следствие по делу девяти членов "банды ГТА" было завершено в октябре 2015 года. Судебный процесс начался в Мособлсуде в августе 2016 года. На первом заседании все девять подсудимых частично признали свою вину.

Обвиняемые отказались от суда присяжных.