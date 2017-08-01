На Дальнем Востоке 600 тысяч человек остались без света

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption По данным МЧС, авария произошла из-за перегрузки электросетей на Бурейской ГЭС

Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке произошли масштабные отключения электричества. В МЧС сообщили, что без электроэнергии в настоящее время остаются более 600 тысяч человек.

"В Амурской области в результате перегрузки электросетей на Бурейской ГЭС произошло частичное прекращение поставок электроэнергии на субъекты Дальневосточного федерального округа за исключением Камчатского края и Магаданской области, а также пяти населенных пунктов Забайкальского края [входит в Сибирский федеральный округ]", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время рабочая мощность Бурейской ГЭС восстановлена, однако без электричества остаются 118 населенных пунктов в Амурской области и 103 населенных пункта в Хабаровском крае.

После аварии в "Российских железных дорогах" сообщили о приостановке движения на участке в полторы тысячи километров - от Могочи в Забайкалье до Хабаровска.

По данным МЧС, всего были задержаны восемь пассажирских поездов, в настоящее время движение восстановлено.

Ранее во вторник минэнерго сообщило, что в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) 220кВ и 500кВ, в том числе и ЛЭП ведущая в Китай. По последним данным от министерства, мощность отключенных потребителей достигала 1250 МВт.