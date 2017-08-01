Задержанного журналиста "Новой газеты" экстрадируют в Узбекистан

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Задержанный во вторник в Москве корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов, имеющий узбекское гражданство, нарушает миграционное законодательство и подлежит выдворению на родину, постановил Басманный суд Москвы.

Журналисту также назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщает "Новая газета", Нурматова, который в России пишет под псевдонимом Али Феруз, остановили под предлогом проверки документов. Он показал пресс-карту, но полицейские отвезли его в ОВД Басманного района, откуда доставили в суд для решения вопроса о его выдворении.

"Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна", - комментировал задержание журналиста главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов.

Нурматов уехал из Узбекистана из-за проблем с местными властями. Как сообщала "Новая газета", Феруза пытались завербовать местные спецслужбы.

По данным источника РИА Новости, на родине Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь хиджра" в 2007 году.

В России журналиста уже задерживали - в марте этого года - как сообщалось, по запросу узбекских властей. Его доставили в ОВД, однако позже он был госпитализирован в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

В начале мая Нурматову было отказано в признании беженцем на территории России и в предоставлении временного убежища. Свое решение МВД обосновало тем, что не нашло для этого законных оснований.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя", - пояснил он тогда Русской службе Би-би-си.

"А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки. Я писал о таких людях, я примерно знаю, как работает эта система, и я не хочу оказаться в этой системе", - сказал Феруз.

Ситуация осложняется тем, что в 2012 году у журналиста украли паспорт. Чтобы его восстановить, пришлось бы вернуться в Узбекистан, куда Феруз опасается ехать, чтобы не оказаться в тюрьме.

В "Новой газете" подчеркивают, что Феруз не находится в розыске и претензий к нему у российских правоохранительных органов нет.