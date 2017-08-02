Майк Пенс в Грузии: мы гордимся нашей дружбой

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Мы гордимся нашей дружбой", - с таким посылом от Дональда Трампа Майк Пенс прибыл в Грузию

"Мы с вами. Мы гордимся нашей дружбой и стратегическим партнерством со страной и народом Грузии", - сказал во время первого официального визита представителя новой американской администрации в Грузию вице-президент США Майк Пенс.

США осуждают российскую оккупацию грузинской земли, а президент США Дональд Трамп уже на этой неделе подпишет новый закон о санкциях в отношении России, заверил Пенс на совместной с грузинским премьером Георгием Квирикашвили пресс-конференции.

США хотят с Россией конструктивных отношений, основанных на сотрудничестве и общих интересах, но для этого Москва должна изменить свое поведение.

"Дестабилизирующие действия России на Украине, поддержка режимов-изгоев в Иране, Сирии и Северной Корее должны прекратиться", - сказал Пенс. Тогда будут сняты санкции и улучшатся отношения с соседями, добавил американский вице-президент.

Эстония, Грузия, Черногория - таков маршрут четырехдневного турне вице-президента США Майка Пенса на фоне разгоревшегося дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном.

Все три страны, как говорят аналитики, "обеспокоены российской угрозой", и сам по себе маршрут Пенса указывает на то, что главным посылом поездки станет поддержка со стороны США.

"Президент Трамп послал меня передать очень ясное послание балтийским странам, народу Грузии и Черногории о том, что Соединенные Штаты Америки поддерживают свободолюбивые страны во всем мире".

Российская оккупация и поддержка Грузии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Грузии Майк Пенс выступил перед участниками совместных военных учений

Пенс еще раз повторил перед собравшимся на пресс-конференции, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, поддерживают стремление страны к членству в НАТО и осуждают оккупацию Грузии со стороны России.

"В этот самый момент, всего в 40 милях от места, где мы находимся, российские танки стоят на оккупированной территории в Южной Осетии. Сегодня Россия по-прежнему оккупирует пятую часть территории Грузии ", - сказал он.

Пенс в Грузии встретился с военными на учениях "Достойный партнер 2017", в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, с представителями грузинской оппозиции и Патриархом Грузии Илией II.

Партнер номер один

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption США поддерживают стремление Грузии вступить в НАТО, сказал Пенс

Грузинские власти с энтузиазмом восприняли слова Пенса.

Image caption Здание горсовета в Тбилиси украсили флагами двух стран

Важной вехой назвал визит Пенса в Грузию грузинский президент Георгий Маргвелашвили, а премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал визит вице-президента "историческим".

"Это исторический визит с очень ясными посланиями поддержки Грузии, поддержки территориальной целостности и наших внешних приоритетов. В деле усиления Грузии Америка была и будет стратегическим партнером номер один для Грузии", - сказал Квирикашвили.

В честь почетного гостя на улицах и государственных зданиях вывесили флаги Грузии и США, а телевышку подсветили в цвет флагов двух стран.