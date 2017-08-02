Назначен новый директор ФБР. Кто он и что говорил о России?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У Рэя большой опыт в расследовании финансового мошенничества в крупных фирмах

Кристофер Рэй станет новым директором ФБР, заменив уволенного в мае Джеймса Коми. Его кандидатуру подтвердил сенат.

Сенат большинством голосом проголосовал за Рэя, которого в июне Дональд Трамп неожиданно объявил кандидатом на должность главы спецслужбы.

В своем аккаунте в "Твиттере" Трамп охарактеризовал Рэя как "человека с безупречной репутацией".

Должность стала вакантной после того, как Дональд Трамп уволил Джеймса Коми за неаккуратные высказывания о расследовании относительно писем бывшей соперницы президента на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

"Роснефть" и "белые воротнички"

50-летний Кристофер Рэй родился в Нью-Йорке. В 1989 году окончил Йельский университет, а в 1992 году получил юридическую степень в Йельской юридической школе.

Впоследствии юрист был федеральным прокурором в Атланте, а в 2000-е годы работал в министерстве юстиции США и занимался уголовными преступлениями.

Он начал с должности помощника генпрокурора по уголовным вопросам. Рэй работал бок о бок с Джеймсом Коми, который был заместителем генпрокурора США при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем.

Именно Рэй занимался расследованиями и гособвинением по делам о терроризме после 11 сентября 2001 года. "Я был вовлечен почти в каждое дело о терроризме, которое расследовало мое управление", - говорил Рэй в 2003 году на заседании судебного комитета в сенате.

Изначально специализацией Рэя были финансовые мошенничества в крупных корпорациях и политические расследования. Позже он возглавлял отдел преступности.

В то время главой ФБР был Роберт Мюллер, который в настоящее время возглавляет расследование возможного сговора членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно Рэй расследовал громкое "дело лоббистов", из-за которого сели в тюрьму ряд республикацев

Вместе с Коми и Мюллером Рэй занимался, например, делом Кеннета Лэя, генерального директора корпорации Enron, замешанного в коррупционном скандале, из-за которого компания обанкротилась. Он был осужден в 2006 году.

Также Рэй готовил обвинение для Джека Абрамоффа, уличенного в подкупе конгрессменов-республиканцев, в так называемом "деле лоббистов". Кроме Абрамоффа, реальные тюремные сроки тогда получили Рэнди Каннингем, Боб Ней и Томас Дэлей (последнего оправдали в 2014 году).

В 2005 году Рэй покинул министерство и занялся частной юридической практикой. Он стал партнером фирмы King & Spalding. В 2016 году работа в юридической фирме принесла ему 9,2 млн долларов.

На сайте юрфирмы говорится, что специализация Рэя - защита ведущих компаний в правительственных расследованиях, уголовные дела "белых воротничков" и антикризисное управление.

В числе прочего King & Spalding ведет дела "Роснефти", "Газпрома" и других энергетических компаний. В 2015 году юрфирма выиграла тендер на услуги по комплексному коммерческому сопровождению проектов "Роснефти", связанных со сжиженным природным газом.

На сайте фирмы также говорится, что фирма работает с крупной нефтяной компанией в Казахстане, однако не называется, с какой именно.

Агентству Блумберг не удалось получить комментарий от King & Spalding, занимался ли лично Рэй делами российских компаний.

Что новый директор ФБР говорил о России?

На слушаниях в сенате он говорил, что Вашингтону нужно "очень осторожно" обращаться с Россией.

На вопрос о вмешательстве Кремля в американские выборы Рэй сказал, что "нет оснований сомневаться", что оно было, однако его мнение основано на обнародованной публично информации.

Новый глава ФБР пока воздерживается от комментариев по поводу расследования, которым ему предстоит заняться.

Однако он не согласился со словами Трампа, который назвал "охотой на ведьм" расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рэй был уклончив в ответах на вопросы о своем предшественнике

Рэя также спросили, стоило ли сыну Дональда Трампа соглашаться на встречу с российским юристом Натальей Весельницкой, которая обещала поделиться с ним компрометирующей информацией о Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он ответил, что "в первый раз" сейчас услышал описание их беседы, однако на месте Трампа-младшего посоветовался бы с юристом, прежде чем принимать такое решение, а возможно, и сообщил бы в ФБР.

Рэй уважительно отзывался о своем предшественнике Джеймсе Коми, вспомнив годы работы вместе в прошлом. При этом новый директор ФБР критично высказался по поводу проступка Коми, после которого его уволили.

Коми привел неточные данные о письмах Хиллари Клинтон, выступая в конгрессе. За неделю до голосования он заявил, что ФБР заново открывает расследование об утечке данных с частного сервера Хиллари Клинтон.

"Я не могу себе представить ситуацию, в которой я как директор ФБР обсуждал бы такое", - сказал он.