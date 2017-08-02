Госсекретарь США: мы не добиваемся смены режима в КНДР

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Правительство США не стремится к смене режима власти в Северной Корее, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон на фоне растущей напряженности вокруг северокорейской ракетной программы.

"Мы вам не враги", - сказал Тиллерсон, добавив, что США хотели бы ведения диалога.

"Мы не добиваемся смены режима, мы не добиваемся краха режима, мы не добиваемся ускоренного объединения стран полуострова, мы не ищем предлога, что направить наших военных на север, за 38-ю параллель", - сказал госсекретарь, имея в виду границу между КНДР и Южной Кореей, проходящую по 38-й параллели.

Ранее один из сенаторов-республиканцев сказал, что президент Дональд Трамп сообщил ему о возможности войны с Северной Кореей в случае продолжения ею ракетной программы.

Пхеньян заявил, что его новейшие ракеты могут достичь западного побережья США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что новое ракетное испытание, проведенное в стране в минувшую пятницу, доказывает, что вся территория США находится теперь в зоне поражения северокорейских ракет.

Это первая ракета, запущенная из провинции Чагандо. О существовании в этом районе действующего полигона ранее не было известно.

США и соседи Северной Кореи осудили очередное испытание, проведенное КНДР.

Президент США Дональд Трамп назвал запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

Госдепартамент США выпустил заявление, призвав ужесточить санкции ООН против КНДР.

Чуть позже Трамп заявил, что разочарован бездействием китайских властей в ситуации вокруг КНДР.

"Я очень разочарован Китаем. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни миллионов долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, только говорит", - написал Трамп в своем "Твиттере".

США не позволят, чтобы это продолжалось, поскольку Китай "легко может решить эту проблему", добавил американский президент.