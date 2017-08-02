СМИ: Трампу могут достаться самолеты, заказанные "Трансаэро"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Трансаэро" заказала несколько самолетов, но так и не получила их

В качестве борта номер один для президента США Дональда Трампа, возможно, закупят самолеты Boeing 747-8, построенные для обанкротившейся российская авиакомпании "Трансаэро".

Купить, а не строить новые самолеты Военно-воздушные силы США решили после обвинений самого Трампа в завышенном бюджете на эти цели.

"Мы на последнем этапе договоренности о приобретении двух пассажирских бортов 747-8, и надеемся скоро заключить контракт", - передает агентство Рейтерс слова представителя ВВС Энн Стефанек. Сообщить подробности она отказалась.

Самолет второй свежести

Ряд СМИ со ссылкой на источники передали, что это могут быть самолеты для президента Дональда Трампа, которые в 2013 году заказала "Трансаэро", но не успела выкупить. В 2015 году компания обанкротилась.

Изначально перевозчик заказал четыре лайнера, из которых успели построить два. Однако и они не были на балансе компании. Об этом агентству Рейтер сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источники Си-эн-эн утверждают, что заказано было три судна. Два из них хотели передать иранской авиакомпании Iran Air, однако сделка не состоялась.

Портал Defense One, первым опубликовавший эти сведения, сообщил, что для президентского судна цена весьма разумная: 386 млн долларов за каждый.

Источник Си-эн-эн это подтверждает: "ВВС США считают, что будет дешевле купить самолеты и модернизировать их, чем строить с нуля".

Собседник телекомпании подтвердил официальную позицию, что сделка еще не состоялась. Однако это, скорее всего, случится через несколько дней.

Представитель Boeing сообщил, что сделка находится на стадии подготовки. "Мы хотим дать ВВС лучшее предложение и при этом лучшую цену для налогоплательщика", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пересмотреть планы по борту номер один ВВС пришлось после того, как Трамп назвал бюджеты завышенными

В настоящее время самолеты находятся в пустыне Мохаве в штате Калифорния, где сухой и жаркий климат замедляет коррозию.

"Отменить заказ!"

О поставке самолетов Boeing в качестве президентского воздушного судна стало известно в январе 2015 года при администрации Барака Обамы.

Однако в декабре 2016 года у себя в "Твиттере" Трамп написал: "Boeing строит новый борт номер один модели 747 для будущих президентов, но расходы выходят из-под контроля, более $4 млрд. Отменить заказ!".

Тогда сообщалось, что директор Boeing Деннис Муиленберг позвонил Трампу и сказал, что цену можно снизить, если ВВС поменяет требования.

При этом Белый Дом не знал, откуда Трамп взял цифру $4 млрд.

До этого ВВС говорили о планах потратить $2,87 млрд на модернизацию президентского борта.

Сколько будет потрачено на модернизацию Boeing 747-8 в случае их покупки, не известно.

Компания ранее заявляла, что возьмет президентские судна из своих резервов. Внастоящее время они состоят из 20 самолетов: пяти пассажирских и 15 грузовых.