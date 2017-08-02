Неймар: из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 млн евро
Бразильский форвард "Барселоны" Неймар получил от каталонского клуба разрешение обсуждать свой переход в принадлежащий катарцам "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.
Тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде в среду отпустил Неймара с тренировки "обустраивать будущее".
Контракт бразильца предусматривает отступные в размере 222 миллиона евро, и парижский клуб готов заплатить их.
В кратком заявлении "Барселона" сообщила, что Неймару разрешено пока не тренироваться, и что он остается игроком клуба, пока отступные не будут выплачены в полном объеме.
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Неймар перешел в каталонский клуб из бразильского "Сантоса" за 57 млн евро и в прошлом году подписал очередной пятилетний контракт.
Что теряет "Барселона"?
С уходом Неймара распадется самая известная атакующая линия в мировом футболе: Месси-Суарес-Неймар.
В марте они в очередной раз подтвердили свой звездный статус, забив на троих 4 мяча в ответном матче Лиги чемпионов и оставив ПСЖ за бортом самого престижного клубного турнира.
Заоблачный размер траснфера в ПСЖ нарушает принципы финансового fair play, говорил президент испанской футбольной лиги Хавьер Тебас и угрожал "Барселоне" санкциями, если европейская ассоциация УЕФА не примет меры.
Неймар забил за "Барселону" 105 голов и выиграл с ней две Ла Лиги, три кубка и Лигу Чемпионов.
На троих с самым титулованным футболистом мира аргентинцем Лионелем Месси и лучшим бомбардиром Ла Лиги позапрошлого сезона уругвайцем Луисом Суаресом они забили за клуб 250 голов в 299 матчах.
И тройка, известная как "МСН", не только забивает: