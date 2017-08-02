Выдворяемый журналист "Новой газеты" попытался покончить с собой

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Журналист "Новой газеты", которого Басманный суд Москвы накануне постановил выдворить в Узбекистан, пытался покончить с собой. Судебные приставы помешали Али Ферузу сделать это.

Али Феруз (имя по паспорту - Худоберди Нурматов) попытался покончить с собой, сообщило РИА Новости и подтвердил Русской службе Би-би-си адвокат журналиста Даниил Хаймович.

По словам защиты, во вторник после вынесения решения Басманного суда о выдворении Нурматов из России хотел причинить себе вред, пытаясь ручкой повредить вены. Судебные приставы не дали ему этого сделать.

Накануне Басманный районный суд города Москвы постановил выдворить Феруза из страны, обосновав это тем, что журналист нарушил российское миграционное законодательство. Также по решению суда корреспондент "Новой газеты" должен выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

У Нурматова и его адвокатов есть десять суток на то, чтобы оспорить решение суда. В настоящее время он находится в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан.

По мнению российского МВД, с 2011 года Нурматов находился в стране незаконно. Сам журналист пояснил, что обратился в органы для легализации своего пребывания только в 2014 году, потому что после потери паспорта двумя годами ранее "боялся выходить из дома, проходя реабилитацию после пыток", которым, по его словам, он подвергся в Узбекистане.

"Нет, не признаю [свою вину], - заявил в суде журналист. - Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище".

"Новая газета" сообщала, что Узбекистан Али Феруз покинул из-за проблем с местными властями: по утверждению издания, журналиста там пытались завербовать местные спецслужбы.

По данным источника РИА Новости, на родине Нурматов проходил по делу о вербовке в радикальную запрещенную организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" в 2007 году.

В России журналиста уже задерживали в марте этого года. Как сообщалось, по запросу узбекских властей. Его тогда доставили в ОВД, откуда он был госпитализирован в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

В начале мая Нурматову было отказано в признании беженцем на территории России и в предоставлении временного убежища. Свое решение МВД обосновало тем, что не нашло для этого законных оснований.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя", - рассказывал тогда Нурматов Русской службе Би-би-си.

"А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки. Я писал о таких людях, я примерно знаю, как работает эта система, и я не хочу оказаться в этой системе", - говорил Нурматов.