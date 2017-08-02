Медведев: надежде на улучшение отношений с США пришел конец

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Российский премьер-министр назвал новые санкции бессмысленными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что с принятием закона о санкциях США объявили России полноценную торговую войну, и российские власти больше не надеются на улучшение отношений с Вашингтоном.

"Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал Медведев в своем "Фейсбуке".

По мнению премьера, администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала полное бессилие, "самым унизительным образом" передав исполнительные полномочия конгрессу.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - написал он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп остался недоволен новым законом

Ранее в среду Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, заявив при этом, что документ содержит антиконституционные положения.

"Я выступаю за жесткие меры, за то, чтобы наказать и пресечь агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, и в то же время считаю, что этот закон имеет существенные недостатки, - заявил Трамп. - Конгресс, спеша принять этот закон, включил в него несколько явно антиконституционных положений".

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Теперь, чтобы отменить уже введенные санкции, президент должен подать подробно обоснованный запрос в профильные комитеты обеих палат, который те рассмотрят в течение 30 дней и согласятся с президентом или откажут ему.

Программный документ

Закон сводит воедино и дополняет большой объем принятых ранее, после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, документов о санкциях против России. Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить.

В то же время, по мнению многих экспертов, сама угроза предусмотренных в законе новых санкций может заставить какую-то часть компаний и финансовых учреждений США и других стран из осторожности воздержаться от работы с Россией.

Помимо лишения президента права отменять санкции, основными новинками в законе являются санкции за участие в сооружении и обслуживании российских трубопроводов, за участие в зарубежных нефтяных и газовых проектах попавших под прежние санкции российских компаний, санкции против причастных к компьютерным взломам, дальнейшее ужесточение условий кредитования компаний и банков, ранее попавших под санкции, а также публикация подробных докладов о лицах, приближенных к президенту Путину.