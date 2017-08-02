Трамп подписал закон о санкциях против России

  • 2 августа 2017
Дональд Трамп Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Закон лишает Трампа возможности отменять санкции без разрешения конгресса

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.

В США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.

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