Возбуждено дело о нападении на журналиста НТВ в прямом эфире

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov\tass Image caption На журналиста напали в Парке Горького в день ВДВ, но в полиции заявили, что нападавший не имеет отношения к воздушно-десантным войскам

Московская прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением мужчины на корреспондента телеканала НТВ во время прямого эфира с празднования дня ВДВ в московском Парке Горького. В полиции заявляют, что нападавший не имеет отношения к воздушно-десантным войскам.

"Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности," - говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Инцидент произошел во время празднования дня воздушно-десантных войск в Парке Горького. Корреспондент НТВ Никита Развозжаев делал прямое включение с праздника для сюжета под названием "Расплескалась синева".

Во время прямого эфира на словах Развозжаева о том, что ВДВ являются "элитными войсками", в кадре появился мужчина в майке с названием украинской организации "Оплот" и начал выкрикивать нецензурные слова.

"Моя страна, ***, Украину захватим ***", - выкрикнул явно возбужденный мужчина. "Помолчите, пожалуйста", - отреагировал корреспондент.

Вслед за этим мужчина нанес Развозжаеву удар кулаком в челюсть. "Ты будешь со мной так разговаривать, *** получишь", - сказал он.

Прямой эфир прервался. "У нас какие-то проблемы", - объяснила ведущая.

Мужчина был задержан полицией вскоре после инцидента. В заявлении МВД не указывается его имя, говорится лишь, что нападавший "не имеет отношения к ВДВ".

Дело против нападавшего возбуждено по статье о побоях, максимальное наказание по которой составляет два года лишения свободы.