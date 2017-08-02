Грант от Путина получил осужденный за "покушение" на Медведева

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption За 4,7 млн рублей получатели гранта обещают помочь беженцам вернуться на Донбасс

Президентский грант суммой в 4,7 млн рублей (78 тысяч долларов) получил автор ложного сообщения о покушении на премьер-министра Дмитрия Медведева и доброволец, в 2014 году воевавший на юго-востоке Украины. Цель его проекта - помочь вернуться домой беженцам с Донбасса.

Грант от президента на развитие некоммерческих организаций, размером 4,7 млн рублей, получил проект по репатриации беженцев в Донбасс. Деньги получит Краснодарская региональная общественная организация "Центр развития региона".

Эта организация была зарегистрирована год назад, в июле 2016 года. Ее совладелец - Антон Сергеевич Епихин (данные Единого государственного реестра юридических лиц).

Доброволец Донбасса

В 2008 году в Барнауле Антон Епихин, которому тогда было 19 лет, был осужден за ложное сообщение о теракте.

По сообщению прокуратуры, в феврале 2008 года он отправил местному информагентству письмо о якобы готовящемся покушении на бывшего тогда кандидатом в президенты Дмитрия Медведева во время его визита в Барнаул. В своем письме Епихин сообщил, что произойдет теракт, который организует группировка "Воины священного джихада Северной Азии", и что "к акции имеют отношение крупные функционеры силовых ведомств России".

Епихин полностью признал вину и получил 1 год и 4 месяца условно. Свои действия он объяснил тем, что хотел "проверить бдительность спецслужб" и "расшевелить местное информационное болото".

Антон Епихин упоминается на сайте украинского центра "Миротворец". Это база, которую составляют украинские активисты, в ней публикуются профили людей, воевавших в Донбассе против Украины. В разделе "Чистилище" Епихин назван "сотрудником административных структур террористической организации ДНР".

По данным "Миротворца", Епихин отправился добровольцем в ДНР в октябре 2014 года. С тех пор он успел проработать в разных структурах самопровозглашенной республики. Сейчас, по данным сайта, он работает в центре управления восстановлением ДНР. "Через него пытаются решать вопросы с РФ местные промышленные предприятия", - указано на портале.

На "Миротворце" также есть ссылки на несколько аккаунтов Антона Епихина в социальной сети "ВКонтакте". В одном из профилей указано, что он работает в "Центре развития Донбасса", который возглавляет его брат Дмитрий. На сайте центра указано, что он был создан в 2015 году как благотворительная организация. Работает центр в Донецке.

Как сообщила Русской службе Би-би-си представитель центра, краснодарская организация "Центр развития региона", которая получила президентский грант, является "дочкой" "Центра развития Донбасса". Управляет обеими организациями Анастасия Хмельницкая, а Епихина представитель "Центра развития Донбасса" назвала "волонтером" организации.

Представитель центра также сказала Би-би-си, что она и Хмельницкая готовы общаться по поводу проекта, который получил грант, а деталей биографии своего волонтера Епихина они не знают. Епихин не ответил на вопросы Би-би-си, отправленные ему в сети "ВКонтакте".

Грант набеженцев

В паспорте проекта "Центра развития региона" говорится, что он направлен на то, чтобы помочь беженцам из Донбасса вернуться домой. Для этого "Центр развития региона" проведет социологическое исследование беженцев из региона, разработает и опубликует прикладные рекомендации и алгоритмы для репатриации беженцев, запустит "горячую линию".

"В результате продолжающегося с 2014 года вооруженного конфликта и гуманитарной катастрофы, территорию Донбасса покинуло более 2 млн человек, ставших вынужденными переселенцами, в том числе более 660 тысяч человек оказались беженцами в России. <...> Зачастую беженцы являются высококвалифицированными специалистами и социально активной частью населения, без которых полноценная стабилизация и развитие Донбасса будут крайне затруднительными", - говорится в описании проекта.

Гранты от президента для некоммерческих организаций (2,25 млрд рублей) распределял единый Фонд президентских грантов. Координационный комитет конкурса возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Директор "Фонда президентских грантов" Илья Чукалин заявил Русской службе Би-би-си, что впервые слышит о биографии Епихина. "Мы проверяем авторов заявок по базе СПАРК, по списку причастных к финансированию терроризма, который ведет Росфинмониторинг и другим базам. Но эта информация [о Епихине] в них не высветилась", - сказал Чукалин.

По его словам, после выдачи грантов идет этап заключения договоров и проводится дополнительная проверка грантополучателей, поэтому организация Епихина будет проверена еще раз.