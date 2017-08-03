Две россиянки погибли при взрывах на военных складах в Абхазии

Правообладатель иллюстрации AIAIRA.COM Image caption Серия взрывов на складе боеприпасов в Абхазии произошла днем в среду

При взрывах на складе боеприпасов в Абхазии, которые произошли в среду, погибли две туристки из России. Еще одну российскую гражданку России нашли живой с переломом руки.

"Три женщины в момент взрывов находились на конной прогулке в окрестностях склада боеприпасов. Две женщины, предположительно, жительницы Санкт-Петербурга, погибли, их тела спасатели нашли утром", - рассказал Интерфаксу пресс-секретарь МЧС республики Мизан Ломия.

"Третья женщина из Подольска найдена живой с переломом руки. Владельцы частной гостиницы, где они остановились, подтвердили, что эти три женщины не вернулись вчера в гостиницу", - добавил он.

В разговоре с РИА Новости Ломия назвал фамилии погибших женщин и уточнил, что одна из них 1970 года рождения, вторая - 1962-год. "Обе из Санкт-Петербурга", - подтвердил Ломия.

По словам представителя МЧС, их обнаружили в шесть утра. У погибших осколочные ранения.

Накануне, 2 августа, на складе боеприпасов в селе Приморское Гудаутского района Абхазии произошла серия взрывов.

Министр здравоохранения непризнанной республики Тамаз Цахнакия накануне вечером говорил, что общее количество пострадавших при взрыве составляет 60 человек, 27 из них госпитализированы.

Среди пострадавших - 35 туристов из России.

Минобороны Абхазии накануне подчеркивало, что склад, где произошли взрывы, "находится вдали от населенных пунктов". Однако позже появилась информация многочисленных раненых. Абхазский журналист Низфа Аршба говорила Би-би-си, что "многие люди" получили ранения.

Россия признала независимость Абхазии после российско-грузинского конфликта в августе 2008 года. Кроме Москве ее признают Венесуэла, Никарагуа, Науру и Вануату. ООН рассматривает Абхазию как территорию Грузии, Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала республику, как и Южную Осетию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту взрывов в Абхазии.

"В соответствии с действующим законодательством, в случае если преступление совершено против граждан России, лица его совершившие несут ответственность в соответствии с положениями УК РФ", - пояснила это решение представитель ведомства Светлана Петренко.