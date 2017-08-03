Суд оштрафовал обвиняемого в разбое инвалида Мамаева

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotaev/TASS Image caption 30 июня Мамаев был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера

Суд в Москве смягчил приговор инвалиду первой группы Антону Мамаеву, который ранее был осужден на 4,5 года лишения свободы за разбой. В июле его освободили из-под стражи, после того как дело Мамаева получило большой резонанс в СМИ.

Решение о смягчении приговора в четверг вынес Мосгорсуд. Реальный срок лишения свободы для инвалида-колясочника заменен на штраф в размере 200 тыс. рублей.

"Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести", - цитирует решение суда РИА Новости.

На заседании прокурор Александр Маков просил суд заменить реальный срок на условный.

"Мамаев виновен в совершении преступления. Заболевание Мамаева препятствует его нахождению в тюремных условиях. Прошу судебную коллегию изменить наказание Мамаеву на условное", - сказал прокурор.

Защита просила отменить приговор. Прокурор возражал против этого.

У 28-летнего Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия. Из-за этого заболевания у него атрофированы практически все мышцы.

Он весит 18 килограммов, не может ходить и самостоятельно передвигаться на инвалидной коляске.

Как появилось дело Мамаева

30 июня он был признан судом виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера и получил 4,5 года колонии. При этом, по данным СМИ, один из потерпевших в суде сказал, что служил в спецназе.

В сообщении суда говорилось, что Мамаев и его помощник грозили одному из потерпевших "прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес".

По версии следствия, потерпевший согласился отдать Мамаеву мотороллер стоимостью 160 тыс. рублей (2,6 тыс. долларов). Мамаев и его помощник вынудили его заключить договор купли-продажи, угрожая "убить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить", говорилось в материалах суда.

Сам Мамаев говорил, что заплатил за мотороллер указанные 160 тыс. рублей и не ожидал, что на него в итоге напишут заявление в полицию. Потерпевшие, по его словам, с удовольствием учили его знакомого ездить на проданном мотороллере.

Уголовное дело против себя инвалид объяснял личной неприязнью к нему со стороны потерпевших, которые, по его словам, неоднократно занимали у него деньги, но в итоге так их и не отдали.

19 июля Тимирязевский суд Москвы принял решение освободить Мамаева из-под стражи. Выездное заседание прошло в СИЗО "Матросская тишина". Инвалида-колясочника отпустили под подписку о невыезде.