Ученые: к 2050 году в мире станет втрое больше слепых
Сейчас в мире насчитывается 36 миллионов слепых людей, уже к 2050 году эта цифра может может достигнуть 115 миллионов человек.
К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet.
В основном потеря зрения угрожает людям преклонного возраста.
Наиболее высокий процент слепых - в странах Южной Азии и субэкваториальной Африки.
- Остров слепоты: каким видят мир жители Пингелапа?
- Каково это - жить в вечной тьме?
- Как мы угадываем, что на нас кто-то смотрит
В настоящее время количество людей с нарушениями зрения сокращается. Но поскольку численность населения Земли неуклонно растет, а само население стареет, ученые предсказывают, что количество людей, катастрофически теряющих зрение, будет неуклонно расти.
Анализ данных из 188 стран показывает, что в мире сейчас более 200 миллионов человек страдают от проблем, связанных с ухудшением зрения.
К 2050 году их число вырастет до 550 миллионов.
"Даже незначительные проблемы со зрением могут оказывать существенное влияние на жизнь человека", - рассказал один из авторов исследования профессор Руперт Бурн. "Это ограничение их независимости. Например, они не могут водить машину", - говорит он.
Авторы исследования призывают правительства вкладывать больше средств в профилактику и лечение глазных заболеваний, например, катаракты.
Слепота в глобальном масштабе
- Южная Азия - 11,7 миллионов человек
- Восточная Азия - 6,2 млн
- Юго-Восточная Азия - 3,5 млн
- Субэкваториальная Африка - более 4% населения
- Страны Западной Европы - 0,5% населения