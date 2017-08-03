Главу штаба Навального оштрафовали за "агитационный субботник"
Симоновский суд Москвы приговорил руководителя предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова к штрафу в размере 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации митингов.
Административные дела из-за агитационных мероприятий 8-9 июля возбудили сразу против трёх оппозиционеров: Алексея Навального, главы его федерального штаба Леонида Волкова и главы московского штаба - Николая Ляскина.
Навальный и Ляскин пока ждут решения по своим делам - в это же время в Москве открывается новый штаб Навального.
О претензиях со стороны правоохранительных органов оппозиционеры узнали лишь накануне суда.
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Изначально полицейский, доставлявший повестку, сообщил только, что речь идет о повторном нарушении оппозиционерами правил организации митингов, не уточнив о каких мероприятиях идет речь.
Позже Волков опубликовал сам текст протокола об административном правонарушении.
"Скрытая форма публичного мероприятия"
В документе, в частности, говорится, что Волков повторно в течение года организовал публичное мероприятие без согласования с властями "через видеохостинг Ю-туб", после чего полиция и Росгвардия выявили граждан, которые "в заранее спланированное время" "по определенному для каждого адресу" раздавали прохожим "средства наглядной агитации".
"Данные средства наглядной агитации несут в себе применяемую для политического воздействия информацию, способствующую формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к гр-ну А.А.Навальному", - заключили в полиции, назвав это "скрытой формой коллективного публичного мероприятия".
"Митингуют против чего-то или за что-то, пикетируют здания и учреждения; в законе ясно прописано, в чем заключаются эти формы мероприятий и чем отличаются друг от друга. Раздача листовок и газет на улице не является ни одним из них", - прокомментировал утверждения полиции сам Волков.
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении выдвигаться в президенты на выборах 2018 года.
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Российские официальные лица отмечали, что судимость главы Фонда борьбы с коррупцией не позволит ему стать зарегистрированным кандидатом.
Несмотря на это, Навальный продолжает вести кампанию, открывая предвыборные штабы в крупных городах страны.
На штабы не раз совершали нападения идеологические противники Навального и провокаторы, также туда под разными предлогами приезжала полиция.
Самого Навального дважды обливали зеленкой в публичных местах. Из-за последнего случая у политика серьезно пострадало зрение на одном глазу.
Задержание в Казани
Вечером в среду о своем задержании сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании политика Руслан Шаведдинов.
Шаведдинов сообщил в "Твиттере", что его задержали, когда он приехал на встречу с волонтерами, но встречу провести не успел.
"Прилетел в Казань. Назначил встречу с волонтерами на 19:00. Только что пришли эшники и чувак из ФСБ и увозят меня в отделение. Такой день." - написал Шаведдинов в "Твиттере".
Причины его задержания до сих пор не известны.