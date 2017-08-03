Самолет рисует свой силуэт в небе над США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Boeing 787 Dreamliner "рисует" свой силуэт в небе уже 14 часов

Boeing 787 совершает полет в американском воздушном пространстве, маршрут которого образует силуэт самого самолета.

Boeing 787 Dreamliner вылетел из Сиэтла, куда должен вернуться по окончании своего путешествия. Он находится в воздухе уже 14 часов.

Проследить за полетом Dreamliner можно на сайте Radarbox24 или Flightradar24.

Image caption Силуэт "боинга" в небе над США

На момент публикации заметки самолет "дорисовывал" свое правое крыло.

Boeing 787 Dreamliner - пассажирский самолет и вмещает порядка 300 пассажиров. Лайнер совершил свой первый коммерческий рейс в 2011 и, по утверждению компании, является более экономичным, чем предыдущие модели Boeing.