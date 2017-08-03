Самолет рисует свой силуэт в небе над США
- 3 августа 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Email
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Boeing 787 совершает полет в американском воздушном пространстве, маршрут которого образует силуэт самого самолета.
Boeing 787 Dreamliner вылетел из Сиэтла, куда должен вернуться по окончании своего путешествия. Он находится в воздухе уже 14 часов.
Проследить за полетом Dreamliner можно на сайте Radarbox24 или Flightradar24.
На момент публикации заметки самолет "дорисовывал" свое правое крыло.
Boeing 787 Dreamliner - пассажирский самолет и вмещает порядка 300 пассажиров. Лайнер совершил свой первый коммерческий рейс в 2011 и, по утверждению компании, является более экономичным, чем предыдущие модели Boeing.