Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил американский конгресс в том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на "небывало низком уровне".
"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", - написал он в своем "Твиттере".
Комментарий Трампа прозвучал всего сутки спустя после того, как он одобрил введение новых санкций против России.
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Подписав закон, Трамп сразу же заявил, что он содержит "антиконституционные нормы".
"Я выступаю за жесткие меры, за то, чтобы наказать и пресечь агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, и в то же время считаю, что этот закон имеет существенные недостатки, - заявил Трамп. - Конгресс, спеша принять этот закон, включил в него несколько явно антиконституционных положений".
Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.
Закон против "сделки"
Дональд Трамп по ходу предвыборной кампании и в первое время на посту президента говорил, что готов наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным, если с ним удастся, по выражению Трампа "заключить хорошую сделку".
Решение конгресса США принять закон о санкциях было в первую очередь продиктовано именно желанием лишить импульсивного президента возможности необдуманно заключать подобные "сделки".
Трамп после подписания закона все же призвал конгрессменов не очень мешать ему в переговорах по Украине, а также во взаимоотношениях с Евросоюзом.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя подписание закона, сказал: "Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет",
Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что закон не заставит Россию изменить политику.
"Некоторые американские официальные лица говорили, что этот закон может подтолкнуть Россию к сотрудничеству с США [...] Те, кто сочинил этот закон, если они думали, что могут изменить нашу политику, они ошиблись", - сказал Небензя журналистам.
В конце прошлой недели Россия - МИД и затем президент Путин - объявили, что предписывают посольству и консульствам США в России до 1 сентября резко сократить штат - с примерно 1200 до 455 человек, а также запрещают посольству в Москве пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице.