Выдворяемый журналист "Новой газеты" пожаловался на избиение

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Журналист "Новой газеты" Али Феруз, в отношении которого Басманный суд Москвы принял решение о выдворении в Узбекистан в связи с нарушением им режима пребывания на территории России, потребовал от прокуратуры расследовать его избиение во время доставки из суда в спецприемник, сообщил его адвокат.

"Мой подзащитный написал заявление в прокуратуру, в котором просит провести проверку и привлечь к ответственности лиц, виновных в его избиении в машине конвойной службы судебных приставов во время его доставки из суда в спецприемник", - заявил адвокат Феруза Даниил Хаймович.

Вечером второго августа Али Феруз (по паспорту Худоберди Нурматов) заявил, что при транспортировке из суда в центр временного содержания для мигрантов в Сахарово его сильно избили. Об избиении он рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Евгению Еникееву.

"При перевозке из суда в СУВСИГ его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему электрошокер, два раза - в руку и верхнюю часть ног - рассказывает Евгений Еникеев. - Потом нанесли удар рукояткой электрошокера по левой лопатке, там большой синяк. При поступлении гематому отразили работники в журнале. Нам [членам комиссии] запретили сфотографировать синяк", - сказал Еникеев в беседе с "Новой газетой".

Еникеев предположил, что Нурматова конвоировали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

В четверг ФССП выпустила заявление, в котором говорилось, что у Нурматова по итогам доставки в центр содержания не было телесных повреждений.

"Старшим группы судебных приставов был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", - говорится в сообщении ведомства.

"О деталях инцидента мне ничего не известно, но синяк огромный на спине я видел своими глазами", - сказал адвокат Хаймович в четверг, комментируя обращение Феруза в прокуратуру.

Ранее адвокат Феруза сообщал, что после вынесения судом решения о его депортации, его подзащитный пытался покончить с собой, вскрыв вены шариковой ручкой. Судебные приставы помешали Али Ферузу сделать это.

"Сложная ситуация"

Суд принял решение о выдворении Феруза из России во вторник вечером. Журналист - гражданин Узбекистана, и суд постановил, что он нарушает режим нахождения в России.

Сам Феруз свою вину не признает - в суде он заявил, что уже больше двух лет проходит процедуру получения статуса, а также пытается получить временное убежище.

"Новая газета" указывает, что до задержания Феруз подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. До рассмотрения судом жалобы Феруз может находиться на территории страны.

Совет по правам человека при президенте РФ в четверг выпустил заявление, в котором говорилось, что выдворение журналиста будет противоречить российской конституции.

Дело Феруза в четверг также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса [...] Ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Сам Фируз считает, что в случае возвращения на родину его жизни будет грозить опасность.

"В Узбекистане сразу задержат. Практика показывает, что беженцев, которые возвращались [в Узбекистан] или которых похищали отсюда, сразу дают срок около 20 лет. Классика - статьи "государственный переворот", "попытка разрушения конституционного строя", - пояснил он тогда Русской службе Би-би-си.

"А те люди, которых в Узбекистане сажают сроком больше, чем от трех до пяти лет, живыми оттуда не возвращаются, только трупы забирают родственники, потому что там применяются пытки. Я писал о таких людях, я примерно знаю, как работает эта система, и я не хочу оказаться в этой системе", - сказал Феруз.

В защиту Феруза также выступили международные правозащитные организации "Репортеры без границ", Amnesty International и Human Rights Watch.

В четверг у здания администрации президента в Москве прошли одиночные пикеты с требованием не депортировать журналиста. Участники акции сообщили о задержании четырех человек во время проведения пикетов.