Мюллер созвал большое жюри для расследования вмешательства России в выборы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп называл расследование о связях с Россией "величайшей охотой на ведьм"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем, созвал большое жюри присяжных. О новом повороте в масштабном расследовании сообщили газета Wall Street Journal и агентство Рейтер.

Все шесть месяцев пребывания Трампа на посту президента сопровождаются обвинениями в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.

Трамп и Москва решительно отвергают обвинения.

Назначение большого жюри означает, что прокурор может выписывать повестки в суд и судебные приказы, вызывать свидетелей для дачи показаний, запрашивать документы.

Коллегию присяжных созывают выяснить, достаточно ли веских доказательств для предъявления обвинения и уголовного преследования в суде. Большое жюри при этом не решает, виновен ли ответчик.

В частности, как пишет агентство Рейтер, жюри уже выписало повестки в связи со скандальной встречей старшего сына Дональда Трампа с юристом из России Наталией Весельницкой.

Как пишет газета Wall Street Journal, назначение большого жюри говорит о том, что расследование принимает серьезный и затяжной характер.

Российский след - абсолютная выдумка

Дональд Трамп на встрече с избирателями в Хантингтоне, Западная Вирджиния, назвал все подозрения о вмешательстве России в выборы "уткой" и выдумкой, унижающими США.

"Российская история - это абсолютная выдумка, - обратился Трамп к многотысячной публике. - Просто чтобы как-то объяснить величайший проигрыш в истории американской политики".

"Прокурор лучше бы занялся историей с 33 000 удаленных имейлов Хиллари Клинтон", - продолжил Трамп под аплодисменты собравшихся.

"Не было русских в нашей кампании, люди знают", - добавил он. - "И никогда не было. Мы победили не благодаря России, мы победили благодаря вам. Вот, что я могу сказать".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Все подозрения - "утка" и выдумка, чтобы объяснить "величайший проигрыш в истории американской политики", сказал Трамп

Юридический консультант Белого дома Тай Кобб, нанятый специально для того, чтобы отвечать на вопросы в рамках расследования возможного "российского следа" в американской предвыборной кампании Трампа, сказал, что пока нет оснований думать, что президент сам стал объектом расследования.

"Белый дом поддерживает все меры, которые способствовали бы ускорению расследования. Белый дом готов к полному сотрудничеству с господином Мюллером", - говорится в заявлении Кобба.

В четверг сенаторы США от обеих партий внесли два законопроекта, призванные не дать Трампу уволить Мюллера, как это случилось в мае с экс-главой ФБР Джеймсом Коми.

А вот это уже серьезно - Анализ Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си

Расследование Мюллера всегда было головной болью для администрации Трампа. Но сейчас все принимает серьезный оборот.

Теперь, после того как спецпрокурор созвал большое жюри, которое озаботилось встречей Трампа-младшего с российским юристом, становится ясно, что целью расследования становится круг приближенных Трампа.

В теории все это может вылиться в уголовное преследование. Во всяком случае это знак того, что Мюллер нащупал что-то серьезное. Ну и мы все понимаем, что скоро расследование это не завершится.

В прошлом Трамп отмахивался от всех подозрений, предпочитая защите нападение. Но как он сейчас ответит?