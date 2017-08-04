Водоохранную зону Байкала сократят. Плохо ли это?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Жители прибайкальских земель с 2015 года жалуются на ограничения в хозяйственной деятельности

Министерство природы собирается сократить водоохранную зону озера Байкал в десять раз, чтобы снять ограничения на хозяйственную деятельность. Как это повлияет на экологию региона?

"Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тысяч кв. км до 5,9 тысяч кв. км. Это практически в десять раз уменьшение", - заявил глава минприроды Сергей Донской.

По словам министра, водоохранную зону хотят сделать "более привязанной к ландшафту", чтобы она обеспечивала "охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм".

"Существенно на окружающую среду не повлияет"

Предложение прозвучало на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, где был и президент Владимир Путин. Донской предложил эту меру в качестве решения проблемы ведения хозяйственной деятельности у жителей прибрежных районов.

О таких проблемах Путину ранее сообщали жители острова Ольхон во время "прямой линии" с президентом. Они говорили, что они не могут охотиться, пасти скот, прокладывать дороги, а также вынуждены пользоваться водой низкого качества из скважин.

Тогда Путин сказал, что нужно "менять законодательство для обеспечения прав граждан, живущих на природных территориях особого режима охраны".

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Жители прибайкальских земель с 2015 года жалуются на ограничения в хозяйственной деятельности

Недовольны были не только жители Ольхона. В Бурятии уже давно идет дискуссия о разумности введения столь широкой водоохранной зоны. Утверждается, что на местных жителей в такой зоне накладывается слишком много ограничений.

Распоряжение правительства о расширении водоохранной зоны, чтобы она совпадала с Центральной экологической, вышло в марте 2015 года. Согласно ему, водоохранная зона распространялась на площадь до 60 км от озера. А сейчас ее хотят сократить в среднем до 500 метров - в зависимости от ландшафта.

"Площадь, которой коснется сокращение - это большей частью леса", - говорит руководитель программы по особо охраняемым территориям "Гринпис" Михаил Крейндлин. - Это может повлиять разве что на режим рубок территорий. В водоохранной зоне запрещены рубки, в том числе санитарные, а так будут разрешены".

Крейндлин считает, что решение по сужению водоохранной зоны - скорее "пиар-ход", чем действительно важное событие. На экологию это никак не повлияет, говорит он, если смещение границы сохранит Центральную экологическую зону, которая и сама предусматривает ограничения хозяйственной деятельности.

В водоохранной зоне сейчас находится 159 населенных пунктов с населением около 128 тысяч человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия, говорится в заявлении Минприроды.

Игнорирование интересов

Вице-президент Фонда содействия сохранения озера Байкал и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов считает, что сокращение устранит многие неудобства местных жителей, например, вывоз мусора.

Он считает "ошибкой" и "игнорированием интересов населения" расширение водоохранной зоны в 2015 году.

"Вы знаете, как говорят, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Режим водоохранной зоны все равно мало кто соблюдал", - добавляет он.

Согласно Водному кодексу, в водоохранной зоне запрещено, в частности, размещение кладбищ, скотомогильников, автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Машинам разрешено ездить и парковаться только на дорогах с твердым покрытием. Нельзя также применять пестициды и агрохимикаты.

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Исключат из водоохранной зоны в основном леса, что теоретически может повлиять на незаконную рубку лесов

"Сейчас, например, чтобы открыть маленький магазин рядом с Байкалом, нужно потратить 5 месяцев времени и 400 тысяч рублей на экологическую экспертизу. Не все могут это сделать", - говорит Николай Будуев, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Будуев, говоря о малом бизнесе, положительно оценивает инициативу минприроды, однако предупреждает, что необходимость следить за экологией этих земель останется, так как они сохранят статус объекта Всемирного природного наследия.

Он также говорит о том, что сейчас Байкал не справляется с наплывом туристов, а создать необходимую инфраструктуру как раз поможет сужение водоохранной зоны.

Минприроды намерено подготовить итоговые изменения в нормативные документы к весне 2018 года.