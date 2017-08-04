Водоохранную зону Байкала сократят. Плохо ли это?
Министерство природы собирается сократить водоохранную зону озера Байкал в десять раз, чтобы снять ограничения на хозяйственную деятельность. Как это повлияет на экологию региона?
"Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тысяч кв. км до 5,9 тысяч кв. км. Это практически в десять раз уменьшение", - заявил глава минприроды Сергей Донской.
По словам министра, водоохранную зону хотят сделать "более привязанной к ландшафту", чтобы она обеспечивала "охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм".
"Существенно на окружающую среду не повлияет"
Предложение прозвучало на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, где был и президент Владимир Путин. Донской предложил эту меру в качестве решения проблемы ведения хозяйственной деятельности у жителей прибрежных районов.
О таких проблемах Путину ранее сообщали жители острова Ольхон во время "прямой линии" с президентом. Они говорили, что они не могут охотиться, пасти скот, прокладывать дороги, а также вынуждены пользоваться водой низкого качества из скважин.
Тогда Путин сказал, что нужно "менять законодательство для обеспечения прав граждан, живущих на природных территориях особого режима охраны".
Недовольны были не только жители Ольхона. В Бурятии уже давно идет дискуссия о разумности введения столь широкой водоохранной зоны. Утверждается, что на местных жителей в такой зоне накладывается слишком много ограничений.
Распоряжение правительства о расширении водоохранной зоны, чтобы она совпадала с Центральной экологической, вышло в марте 2015 года. Согласно ему, водоохранная зона распространялась на площадь до 60 км от озера. А сейчас ее хотят сократить в среднем до 500 метров - в зависимости от ландшафта.
"Площадь, которой коснется сокращение - это большей частью леса", - говорит руководитель программы по особо охраняемым территориям "Гринпис" Михаил Крейндлин. - Это может повлиять разве что на режим рубок территорий. В водоохранной зоне запрещены рубки, в том числе санитарные, а так будут разрешены".
Крейндлин считает, что решение по сужению водоохранной зоны - скорее "пиар-ход", чем действительно важное событие. На экологию это никак не повлияет, говорит он, если смещение границы сохранит Центральную экологическую зону, которая и сама предусматривает ограничения хозяйственной деятельности.
В водоохранной зоне сейчас находится 159 населенных пунктов с населением около 128 тысяч человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, порядка 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия, говорится в заявлении Минприроды.
Игнорирование интересов
Вице-президент Фонда содействия сохранения озера Байкал и депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов считает, что сокращение устранит многие неудобства местных жителей, например, вывоз мусора.
Он считает "ошибкой" и "игнорированием интересов населения" расширение водоохранной зоны в 2015 году.
"Вы знаете, как говорят, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Режим водоохранной зоны все равно мало кто соблюдал", - добавляет он.
Согласно Водному кодексу, в водоохранной зоне запрещено, в частности, размещение кладбищ, скотомогильников, автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Машинам разрешено ездить и парковаться только на дорогах с твердым покрытием. Нельзя также применять пестициды и агрохимикаты.
"Сейчас, например, чтобы открыть маленький магазин рядом с Байкалом, нужно потратить 5 месяцев времени и 400 тысяч рублей на экологическую экспертизу. Не все могут это сделать", - говорит Николай Будуев, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Будуев, говоря о малом бизнесе, положительно оценивает инициативу минприроды, однако предупреждает, что необходимость следить за экологией этих земель останется, так как они сохранят статус объекта Всемирного природного наследия.
Он также говорит о том, что сейчас Байкал не справляется с наплывом туристов, а создать необходимую инфраструктуру как раз поможет сужение водоохранной зоны.
Минприроды намерено подготовить итоговые изменения в нормативные документы к весне 2018 года.