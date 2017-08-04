Навальному продлили испытательный срок до 2020 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный ранее связывал просьбу о продлении срока с его планами участвовать в президентских выборах

Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок оппозиционеру Алексею Навальному на год - до конца декабря 2020 года.

Сам политик связывает продление срока с его планами участвовать в президентских выборах

"Испытательный срок, напоминаю, связан с участием в выборах. Добавят еще год, в течение которого я не смогу баллотироваться", - писал Навальный в своем блоге.

Испытательный срок по приговору в деле о хищении средств "Ив Роше" был продлен по запросу ФСИН.

"Явка Навального в дни на регистрации проходила не в установленные дни, а когда ему удобно. 26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде административного ареста. 12 июня он вновь совершил правонарушение", - цитирует Интерфакс заявление представителя ФСИН на заседании.

Media playback is unsupported on your device Алексей Навальный арестован на 15 суток за сопротивление полиции

Речь идет об аресте Навального на 15 суток за неповиновение полиции 27 марта и на 30 суток - за повторное нарушение правил проведения митингов 12 июня.

В 2014 году Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

В конце прошлого года Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2018 году. Закон о выборах не позволяет ему это делать из-за судимости по делу "Кировлеса". Однако сам политик заявлял, что российская конституция не содержит подобного ограничения, поэтому он будет продолжать свою кампанию.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) 23 июня выступила со специальным разъяснением по поводу действий Навального, чьи сторонники отрыли предвыборные штабы в десятках городов России.

"В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента не проводится, - говорилось в заявлении. - Официальное выдвижение кандидатов будет возможно с декабря этого года". "Действия по организации штабов для поддержки "кандидата" Навального находится за рамками официальной избирательной кампании", - говорилось в сообщении.

ЦИК считает, что и после объявления кампании Навальный не имеет права баллотироваться в президенты России.