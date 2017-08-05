Кисляк: "Ничего тайного мы с Флинном не обсуждали"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Встречи с российским послом Сергеем Кисляком стоили кресла и репутации нескольким соратникам Дональда Трампа

Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что в ходе нескольких встреч с бывшим советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, состоявшихся во время избирательной кампании в США, они с генералом обсуждали "самые обычные вещи".

В интервью телеканалу "Россия 24" Кисляк сказал, что ни о чем секретном они с Флинном не говорили и не затрагивали тему сакций, наложенных на Россию в связи с аннкесией Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины, участие в котором Москва последовательно отрицает.

В начале этого года американские СМИ начали активно писать, что во время избирательной кампании в США члены команды Дональда Трампа контактировали с российскими чиновниками, в том числе с послом России.

Кроме Флинна претензии на этот счет предъявлялись министру юстиции Джеффу Сешнсу и зятю президента Джареду Кушнеру.

В феврале, через 23 дня после первых публикаций, Флинн вынужден был уйти с поста советника Трампа. Сергей Кисляк покинул Вашингтон в июле.

Бывший посол остается главным фигурантом проводимых в США расследований по поводу предполагаемого сотрудничества избирательного штаба Трампа с Москвой. Его заявление российскому ТВ - первый официальный комментарий с его стороны.

"Никаких тайн"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Большое жюри присяжных запросило в Белом доме документы, касающиеся деятельности Майкла Флинна, что, по мнению экспертов, должно быть тревожным знаком для бывшего советника президента

Американские СМИ утверждают, что Флинн обсуждал с Кисляком будущее антироссийских санкций при новом президенте США, но в отчете вице-президенту Майку Пенсу соврал на этот счет.

Кисляк утверждает, что беседы с Флинном были "абсолютно корректными, спокойными и совершенно прозрачными".

"Никаких тайн не было, по крайней мере, с нашей стороны", - сказал бывший посол.

По его словам, основной среди обсуждавшихся ими тем было сотрудничество между Россией и США в деле борьбы с терроризмом. Он также добавил, что был уверен в том, что обо всем сказанном обеими сторонами было известно "еще многим людям в Америке".

Несмотря на очень напряженные отношение между странами, Сергей Кисляк не считает, что уместно говорить о новой холодной войне.

"Проблемой в наших отношениях является не идеология. Проблема в уверенности американцев в своей исключительности и в своем праве указывать другим, что хорошо, а что плохо", - считает Кисляк.

Прослушка как улика против Сешнса

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер созвал большое жюри присяжных, что даст ему возможность вести расследование в более жестком ключе

Генпрокурор США Джефф Сешнс, который также оказался под огнем критики из-за своих встреч с российскими официальными лицами, самоустранился от участия в расследовании ФБР о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Призывы к Сешнсу отказаться от участия в расследовании стали звучать, после того как СМИ выяснили, что генпрокурор дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком в Вашингтоне в ходе прошлогодней президентской кампании.

Сешнс настаивает, что не обсуждал с российским дипломатом ход предвыборной кампании, однако авторитетное издание Washington Post со ссылкой на свои источники утверждает, что говорили они именно об этом.

По данным газеты, ряд бывших и нынешних официальных лиц США подтверждают, что американские спецслужбы прослушали телефонные разговоры Кисляка с его начальством в Москве, в которых он рассказывал о своих встречах с Сешнсом.

В конце мая американские СМИ также сообщили, что зять Трампа Джаред Кушнер в начале декабря тоже встречался с Кисляком, и что на той же встрече присутствовал Майк Флинн. Пресса утверждает, что Кушнер обсуждал с российским послом возможность установления секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном, и что он тщательно скрывал свои связи с Кисляком.

Кушнер отвергает обвинения в свой адрес.

Накануне стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, созвал большое жюри присяжных.

По мнению экспертов, этот шаг предполагает, что Мюллер решил собирать показания у членов команды Трампа в более жестком ключе, а само расследование принимает серьезный и затяжной характер.

По данным газеты New York Times, большое жюри уже попросило Белый дом выдать им все документы, связанные с деятельностью Майка Флинна.

Президент Дональд Трамп назвал расследование "охотой на ведьм". Москва отрицает свое вмешательство в ход американских выборов.