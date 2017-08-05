Генпрокурор Венесуэлы уволена за открытую критику президента Мадуро

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отряды национальной гвардии не пустили генпрокурора Луизу Ортега на ее рабочее место

Конституционная ассамблея (учредительное собрание) Венесуэлы, cозданная по инициативе президента Николаса Мадуро, уволила с поста генерального прокурора страны Луизу Ортега в первый день своей работы.

Ортега многократно публично высказывалась против политики главы государства.

В день официального открытия Ассамблеи 4 августа она обвинила власти страны в подтасовке результатов выборов в новый орган управления.

В результате на первом заседании Ассамблеи в субботу, 6 августа, ее члены, среди которых - супруга и сын президента Мадуро - единогласно решили отправить Ортега в отставку.

Выборы в Ассамблею, прошедшие в конце июля, были объявлены состоявшимися. Как утверждает оппозиция, 88% жителей страны с правом голоса не пришли на участки.

У Ассамблеи есть полномочия изменять конституцию и распускать Национальную ассамблею - однопалатный парламент, находящийся под контролем противников Мадуро.

По словам главы государства, появление нового органа было необходимо, чтобы положить конец продолжающимся уже много месяцев народным протестам.

Основной причиной для выступлений населения является тяжелая экономическая ситуация. В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Годовая инфляция измеряется сотнями процентов.

Новым генпрокурором был назначен сторонник президента Тарек Уильям Сааб.

Президентом Конституционной ассамблеи назначена близкая соратница Мадуро, в прошлом министр иностранных дел, Делси Родригез.

В своей речи на открытии органа она назвала оппозицию "фашистской" и призвала мировое сообщество не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

Она также предупредила, что высокопоставленные противники действующей власти могут приготовиться к скорым мерам, направленным против них.

Потерянная свобода

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько месяцев, число жертв превысило 100 человек

Бойцы национальной гвардии окружили здание генеральной прокуратору в Каракасе и не позволили Ортега войти.

"Я призываю национальную и международную общественность обратить внимание на этот произвол", - написала бывший генпрокурор с места событий в своем "Твиттере".

В интервью различным изданиям она заявила, что таким образом власти пытаются скрыть доказательства коррупции и нарушений прав человека в стране.

Ортега заверила, что отныне начинают борьбу за то, чтобы вернуть Венесуэле свободу. "Потому что мы ее потеряли", - объяснила она.

Впервые Ортега публично выступила против властей страны в марте. Тогда она неожиданно для многих обвинила Верховный суд в попытках лишить оппозиционную правительству Национальную ассамблею ее полномочий.

В последующие месяцы она выпустила заявление, в котором подтвердила законность мирных протестов, и выступила против планов Николаса Мадуро о создании Конституционной ассамблеи.

После этого в провластных кругах Венесуэлы ее назвали предателем.

Народ против

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Среди членов на днях созданной Конституционной ассамблеи - супруга и сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро (сам он с микрофоном в центре фотографии)

Организация общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР) приостановила членство Венесуэлы на неопределенный срок, что приведет к еще большей изоляции страны.

Несмотря на огромные запасы нефти, Венесуэла переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.

Инфляция за прошлый год составила 800%. За первые полгода 2017 года потребительские цены подскочили на 176%, следует из подсчетов оппозиционно настроенного парламента.

С апреля этого года в стране не, в которых погибли более 100 человек. Тысячи вышедших на улицы были арестованы.