Прокуратура Украины хочет допросить Scooter за концерт в Крыму

Правообладатель иллюстрации Aleksei Pavlishak/TASS Image caption Украина собирается преследовать Scooter в уголовном порядке

Прокуратура Украины собирается вызвать на допрос немецкую техно-группу Scooter, которая приехала с концертом на аннексированной Россией полуостров Крым.

"Прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предотавлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы", - заявила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик в эфире телеканала "112 Украина" .

Ранее против музыкантов было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" Уголовного кодекса Украины.

Группа отыграла концерт в Севастополе на фестивале ZBFest в пятницу, 4 августа.

"Scooter незаконно прибыли в Крым несмотря на наши предупреждения. Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру и компании", - прокомментировал новости о перемещениях немцев посол Украины в Германии Андрей Мельник в "Твиттере".

До выступления солист коллектива Эйч Пи Бакстер утверждал, что группа находится вне политики.

"Очень аполитично", - с сарказмом написал посол Украины в Германии, отметив, что Бакстера встретили в аэропорту три российских федеральных телеканала.

После концерта лидер немецкого коллектива поблагодарил крымских фанатов за поддержку.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

Тогда же Киев открыл список граждан России, которым запрещен въезд на Украину.

В него вошли певцы Иосиф Кобзон и Олег Газманов, певица Лолита Милявская актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков, режиссер Никита Михалков и другие.