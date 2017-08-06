В Китае пропала вдова диссидента Лю Сяобо

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Последний раз Лю Ся выходила на связь в середине июля

Вдова лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, поэт Лю Ся уже три недели не выходит на связь, рассказал ее американский юрист. Он возложил ответственность за "насильственное исчезновение" на китайские власти.

В жалобе, поданной адвокатом в рабочую группу ООН по недобровольным и насильственным исчезновениям, говорится, что Лю Ся "удерживается китайскими властями в неизвестном месте без связи с внешним миром".

Он заявил, что местонахождение женщины остается неизвестным с похорон ее мужа 15 июля.

"Я требую, чтобы китайские власти немедленно предоставили доказательство, что Лю Сяо жива, и позволили ей беспрепятственные контакты с семьей, друзьями, юристами и международным сообществом", - цитирует Франс пресс заявление адвоката.

Диссидент Лю Сяобо скончался от рака печени месяц назад.

Он стал первым лауреатом Нобелевской премии мира, умершим в заключении, с 1938 года, когда в нацистской Германии скончался пацифист Карл фон Осецкий.

США, Евросоюз, Верховный комиссар ООН по правам человека и международная организация Amnesty International призывают Пекин освободить 56-летнюю Лю Ся, которая находится под домашним арестом без предъявления обвинений с тех пор как ее муж получил Нобелевскую премию в 2010 году.

Китайские власти настаивают, что она абсолютно свободна, и не общается с друзьями и юристом из-за горя от смерти мужа.

Комитет, присуждающий Нобелевскую премию мира, уже заявил, что "глубоко обеспокоен" судьбой Лю Ся и беспокоится о ее психическом здоровье. Сообщается, что она страдает от депрессии из-за многолетнего домашнего ареста и постоянной слежки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лю Ся находится под домашним арестом с 2010 года, когда ее мужу присудили Нобелевскую премию

Норвежский Нобелевский комитет призвал китайские власти "снять все ограничения, которые были на нее наложены", добавив: "Если она хочет покинуть Китай, нет никаких оснований отказывать ей в возможности это сделать".

Кто такой Лю Сяобо

Лю Сяобо - публицист и университетский профессор, ставший правозащитником, - впервые попал в тюрьму еще после студенческих демонстраций на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

В 2009 году был приговорен к 11 годам тюрьмы за подрывную деятельность, после того как в своих статьях призывал ввести в Китае многопартийную систему.

В 2010 ему была присуждена Нобелевская премия, что вызвало резкую критику со стороны Пекина: МИД КНР даже заявил официальный протест норвежскому послу.

В Нобелевском комитете Лю Сяобо назвали главным символом борьбы за права человека в Китае.