Восемь горняков заблокированы на алмазной шахте "Мир" в Якутии
К спасательной операции на подтопленном руднике "Мир" в Якутии, где заблокированными под землей оказались восемь человек, подключились промышленные альпинисты.
Задача альпинистов-спасателей - с помощью спецсигналов установить связь с людьми под землей.
Как объяснили в МЧС, "Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков".
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Что случилось?
В пятницу 4 августа на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды и затопление части шахты.
В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера.
В карьере на тот момент, по данным МЧС, находилось около 300 тысяч кубометров воды.
По последним данным, на поверхность удалось поднять большинство находившихся горняков - 143 человека.
Особенность этого подтопления в том, что в шахте не просто вода, а технологическая соленая вода с грязью, что затрудняет работу спасателей.
В городе Мирный ввели режим чрезвычайной ситуации, а прокуратура Якутии начала проверку после аварии.
Начал проверку и Следственный комитет по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".
Алмазный рудник
Алмазный карьер "Мир" диаметром 1,2 км и глубиной 525 метра - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году.
Разработку открытым способом прекратили в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.
На рудник "Мир" приходится около 11% добычи "Алросы".