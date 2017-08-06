Восемь горняков заблокированы на алмазной шахте "Мир" в Якутии

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На руднике "Мир", принадлежащем "Алросе", в пятницу произошел прорыв воды

К спасательной операции на подтопленном руднике "Мир" в Якутии, где заблокированными под землей оказались восемь человек, подключились промышленные альпинисты.

Задача альпинистов-спасателей - с помощью спецсигналов установить связь с людьми под землей.

Как объяснили в МЧС, "Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который смогут обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков".

Что случилось?

В пятницу 4 августа на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды и затопление части шахты.

В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера.

В карьере на тот момент, по данным МЧС, находилось около 300 тысяч кубометров воды.

По последним данным, на поверхность удалось поднять большинство находившихся горняков - 143 человека.

Особенность этого подтопления в том, что в шахте не просто вода, а технологическая соленая вода с грязью, что затрудняет работу спасателей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Алроса" опубликовала фотографию шахтеров, уже спасенных из рудника

В городе Мирный ввели режим чрезвычайной ситуации, а прокуратура Якутии начала проверку после аварии.

Начал проверку и Следственный комитет по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

Алмазный рудник

Алмазный карьер "Мир" диаметром 1,2 км и глубиной 525 метра - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году.

Разработку открытым способом прекратили в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.

На рудник "Мир" приходится около 11% добычи "Алросы".