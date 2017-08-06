Власти Венесуэлы заявили о подавлении мятежа против Мадуро

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption "Это не переворот, а военная и гражданская операция", - сказал лидер группы восставших

Власти Венесуэлы заявили о подавлении вооруженного восстания против президента Николаса Мадуро.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором мужчины в военной форме заявили о начале противодействия "кровавой тирании".

В социальных сетях сообщали, что около военной базы в городе Нагуанагуа на северо-западе страны была слышна стрельба. Заместитель главы правящей Социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что ситуация взята под контроль.

По словам властей, нападавшие, которых они назвали террористами, пытались украсть с базы оружие. Семь человек арестованы.

На прошлой неделе в Венесуэле прошли выборы в новую Конституционную ассамблею, которая фактически должна будет переписать основной закон страны. Голосованию предшествовали месяцы массовых протестов.

В опубликованном видео человек, который назвался Хуаном Кагуарипано, заявил: "Это не переворот, а военная и гражданская операция по восстановлению конституционного порядка".

Media playback is unsupported on your device Что не так с выборами в Венесуэле

Участники восстания, которых он назвал "41-й Бригадой", по его словам, противостоят "кровавой тирании президента Николаса Мадуро".

Он также назвал по имени несколько молодых людей, погибших в результате антиправительственных протестов. Двое из них - Неомар Ландер и Хуан Пабло Перналете - действительно погибли в этом году, а третья - Джеральдин Морено - была убита в ходе демонстрации в 2014 году. Два военнослужащих Национальной гвардии позже были осуждены по этому делу на два года.

Регулярные протесты проходят в Венесуэле с апреля этого года. Оппозиция обвиняет Николаса Мадуро в попытках сосредоточить всю власть в стране в своих руках.

В субботу недавно избранная Конституционная ассамблея (учредительное собрание) провела первое заседание. На нем депутаты проголосовали за увольнение генерального прокурора Луизы Ортеги - бывшего союзника Мадуро, которая перешла в оппозицию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Луиза Ортега назвала режим Николаса Мадуро диктатурой

Выборы в ассамблею прошли 30 июля. Оппозиционных кандидатов представлено не было, и критики президента обвиняют власти в фальсификации итогов голосования.

Правительство категорически отвергает эти обвинения. Мадуро неоднократно заявлял, что пытается восстановить мир в стране.

Новая ассамблея наделена полномочиями менять конституцию и распускать Национальную ассамблею - однопалатный парламент, находящийся под контролем противников Мадуро.

Несмотря на огромные запасы нефти, Венесуэла переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.

В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Годовая инфляция измеряется сотнями процентов.