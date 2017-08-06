Полиция арестовала мужчину с ножом у Эйфелевой башни
Французская полиция задержала мужчину, который пытался прорваться в Эйфелеву башню, размахивая ножом.
В обслуживающей достопримечательность компании сообщили, что мужчину быстро арестовали и никто не пострадал.
Как сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на источник, задержанный был одет в футболку с символикой футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и кричал "Аллаху акбар!" (Аллах велик).
Во Франции до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.
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Инцидент в Эйфелевой башне произошел в 23:30 по местного времени (21:30 по Гринвичу) в субботу вечером.
Полиция затем эвакуировала посетителей достопримечательности.
Башня была подсвечена в цвета ПСЖ, и на нее проецировалась надпись "Неймар" - в честь бразильского форварда, перешедшего в команду из "Барселоны".
Французские прокуроры начали расследование по делу о терроризме после допроса подозреваемого.
По словам неназванного источника Франс пресс, мужчине около 19 лет и он в прошлом страдал от психологических проблем.
Также, со слов источника, он сообщил следователям, что хотел напасть на солдата и находился в контакте с членом террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе и России.