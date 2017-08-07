СМИ: КНДР отказалась от предложения Южной Кореи наладить отношения

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне на границе двух государств

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо ответил отказом на предложение своего южнокорейского коллеги Кан Гён Хва положительно ответить на инициативу наладить отношения между двумя странами.

Короткая встреча двух министров прошла в Маниле, где в понедельник открывается сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности, одной из главных тем на которой станет ситуация вокруг КНДР.

Как сообщает южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на официальных лиц, свое решение отвергнуть инициативы Сеула северокорейский министр мотивировал тем, что "южному соседу не хватает искренности".

"В ситуации, при которой Юг сотрудничает с США в плане усиления давления на Север, такие предложения выглядят неискренними", - передает агентство слова министра.

Ранее северокорейский министр провел встречу с главой МИД КНР Ван И. Представитель Китая заявил, что все же надеется на скорые переговоры между двумя странами.

В середине июля Южная Корея предложила КНДР провести переговоры военных представителей по снижению напряженности на Корейском полуострове, а также возобновить диалог по линии Красного Креста.

Идею возобновления диалога между двумя государствами выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Переговоры должны были пройти в демилитаризованной зоне между двумя государствами в ближайшее время.

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си в Бангкоке

Официальные лица США добиваются исключения Северной Кореи из Регионального форума АСЕАН - одной из немногих встреч высокого уровня, на которой она присутствует.

Однако министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что, по его мнению, важно, чтобы его северокорейский коллега находился в Маниле, чтобы услышать мнения других стран, чтобы КНДР смогла принять правильное и разумное решение.

По словам министра, в ходе встречи он настоятельно рекомендовал главе МИД КНДР выполнить резолюции ООН после введения очередных санкций, которые поддержали и Китай, и Россия.

В то же время Ван призвал США и их азиатских союзников не совершать провокационных действий и сказал, что одних лишь санкций недостаточно.

Пекин добивается возобновления шестисторонних переговоров с КНДР, в то время как США скептически относятся к этой идее, поскольку предыдущие переговоры не смогли помешать Северной Корее продолжить ядерную программу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

В субботу Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет за месяц.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, выполнение ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, втрое.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай, на который приходится 90% северокорейской внешней торговли, оказать давление на Пхеньян.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.