В Приморье объявили режим ЧС. Что там происходит?
МЧС ввел режим чрезвычайной ситуации в Приморье, где в результате ливневых дождей подтоплены более 1,4 тысячи домов.
В зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы, а также Уссурийский городской округ, где без электроэнергии оказались более пяти тысяч домов.
Размыты дороги, железнодорожные пути, разрушены мосты у двух сел, нарушено энергоснабжение, телефонная связь, отменена часть междугородних автобусных рейсов, задерживаются поезда.
В регионе выпало до 249 мм осадков, сообщили на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым.
В пострадавшие районы отправлены спасатели.
В подтопленных домах живут 10 тысяч человек. О пострадавших среди населения пока не сообщалось.
Ливень на нескольких участках повредил железную дорогу. Движение на Транссибе временно остановлено. Пассажиров поездов, следовавших во Владивосток, доставили туда на автобусах.
.