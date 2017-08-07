Суд отклонил иск Сергея Михайлова к Навальному о фильме "Чайка"

Правообладатель иллюстрации EPA

Люблинский суд Москвы отказал удовлетворить иск бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Михайлов требовал опровергнуть утверждения, что он криминальный авторитет по прозвищу Михась, прозвучавшие в фильме ФБК "Чайка", который вышел в 2015 году и был посвящен родственникам и приближенным генпрокурора России Юрия Чайки.

"Сейчас Земля налетит на небесную ось. Мы выиграли в российском суде у Михайлова-Михася по поводу нашего расследования "Чайка", - прокомментировал Навальный решение суда в своем "Твиттере".

Михайлов просил признать сведения из фильма-расследования порочащими его репутацию и не соответствующими действительности и взыскать с каждого из ответчиков по 250 тысяч рублей. Об удалении фильма в иске речи не шло.

1 декабря 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому сын генпрокурора Артем Чайка и жена заместителя генпрокурора владеют элитным отелем в Греции, а также связаны с фигурантами дела об убийствах в станице Кущевской Краснодарского края.

Сам Чайка заявил, что "заказчиками этого лживого фильма являются У. Браудер и стоящие за ним спецслужбы".

В расследовании ФБК предприниматель Михайлов упоминается как "глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась", и "криминальный авторитет 1990-х".

В расследовании также утверждалось, что в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией.

В фильме говорилось о сделке, в рамках которой швейцарский партнер сыновей генпрокурора Юрия Чайки в 1990-х помог Михайлову купить виллу и оформить вид на жительство в Швейцарии.

Бизнесмен Сергей Михайлов летом прошлого года попросил поисковые системы "Яндекс" и Google удалить из поисковой выдачи 172 ссылки, связанные с его именем. Он стал первым россиянином, которому удалось воспользоваться "законом о забвении".

Михайлов требовал, чтобы из поисков исчезла информация о нем как о "лидере преступного сообщества".

"Яндекс" и Google скрыли часть результатов поиска по запросам "Сергей Михайлов Михась", "Сергей Михайлов Михась Солнцево" и "Сергей Михайлов Солнцево".