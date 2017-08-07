Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова разводятся
- 7 августа 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Email
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе.
"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе", - говорится в совместном заявлении пары, поступившем в Би-би-си.
В заявлении также отмечается, что Абрамович и Жукова намерены совместно воспитывать детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.