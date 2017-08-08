Google уволил автора текста о "биологических различиях" женщин и мужчин

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Компания Google уволила сотрудника, написавшего руководству скандальную служебную записку о гендерном составе компании, которая на выходных широко разошлась по соцсетям и вызвала волну возмущения.

В записке, в частности, утверждалось, что в Google работает меньше женщин (чем мужчин) из-за "биологических различий".

Текст этого отчета противоречил принятым в компании нормам поведения, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в понедельник вечером в письме сотрудникам компании.

Он также сообщил, что сотрудник, имя которого в компании не разглашают, был освобожден от должности.

"Эхо-камера"

В подготовленном отчете о гендерном составе компании, озаглавленном как "Идеологическая эхо-камера Google", была фраза о том, что "возможности мужчин и женщин частично различаются из-за биологических причин, и эти различия могут объяснять, почему в технологическом секторе и в руководстве женщины не представлены в равной степени [с мужчинами]".

"Нам нужно перестать воспринимать различия между полами как сексизм", - говорится в служебной записке, вызвавшей бурю возмущения.

Полный текст отчета опубликовал сайт Gizmodo.

Сундар Пичаи сказал, что автор текста "перешел черту" и что он "распространяет вредные гендерные стереотипы в компании".

Руководство Google не сообщило, кто именно был автором записки, однако СМИ США предполагают, что его имя Джеймс Дамор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Директор Google Сундар Пичаи сказал, что тему поста можно обсуждать, однако предположения автора оскорбительны

Доклад сотрудника также раскритиковала вице-президент Google по разнообразию, целостности и управлению Даниэль Браун.

Автор поста, однако, отметил, что получил "множество личных сообщений от других сотрудников со словами благодарности".

"Это оскорбительно"

В письме, разосланном сотрудникам Google в понедельник, Пичаи писал о том, что сотрудники имеют право выражать свои взгляды и что содержание доклада можно обсудить, несмотря на то что большинство сотрудников эту точку зрения не поддерживает.

Однако, писал он, предполагать, что часть наших коллег имеют черты, которые делают их менее подходящими для работы, оскорбительно.

"Это противоречит нашим базовым ценностям и кодексу поведения, которые подразумевают, что каждый должен делать все возможное для создания атмосферы свободной от домогательств, запугивания, предубеждений и незаконной дискриминации", - написал Пичаи.