Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу

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Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Он провел в заключении четыре с половиной года. Об освобождении оппозиционера сообщила его жена Анастасия на странице в "Фейсбуке".

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