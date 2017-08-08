Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
- 8 августа 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Email
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Он провел в заключении четыре с половиной года. Об освобождении оппозиционера сообщила его жена Анастасия на странице в "Фейсбуке".
Материал дополняется.