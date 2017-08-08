Похитившие сценарии "Игры престолов" хакеры потребовали выкуп
Хакеры, похитившие сценарии серий "Игры престолов" с серверов студии HBO, опубликовали обращение с требованием выкупа.
Кроме того, похитители выложили в сеть сценарий пятой серии седьмого сезона, еще не вышедшей в эфир, а также эпизоды других сериалов HBO и внутренние документы студии. Файлы были помечены водяным знаком хакеров - фразой "HBO is falling" ("HBO терпит крах").
Опубликованы также электронные письма, в которых содержались персональные данные актеров и других занятых в работе над сериалом людей.
В комментарии журналу Hollywood Reporter HBO подчеркнула, что взломана не вся почтовая система компании, а только отдельный аккаунт.
Требование выкупа содержится в опубликованном в интернете видео, адресованном генеральному директору HBO Ричарду Плепнеру. В ролике свиток с обращением хакеров разворачивается на экране под музыку из "Игры престолов".
В видео не указана сумма, которую требуют злоумышленники, однако по данным Ассошиэйтед пресс, речь идет о 6 млн долларов.
"Нам удалось взломать вашу огромную сеть [...] HBO была одной из самых сложных наших целей, но мы добились успеха (это заняло около шести месяцев)", - цитирует журнал Hollywood Reporter видеосообщение хакеров.
"HBO тратит 12 миллионов долларов на маркетинг и 5 миллионов на рекламу [седьмого сезона "Игры престолов"]. Считайте нас еще одной статьей рекламных расходов", - цитирует обращение хакеров журнал The Hollywood Reporter.
- "Игра престолов" как культурный феномен: пять ипостасей сериала
- Войди в образ героя сериала "Игра престолов"
О похищении интеллектуальной собственности HBO стало известно около недели назад. Хакеры заявили, что они получили доступ к 1,5 терабайтам информации, часть из которой опубликовали в интернете, пригрозив вскоре выложить в сеть еще больше текстов и видео.
Комментируя первую утечку, в HBO заявили, что работают с правоохранительными органами с целью остановить хакеров. В ответ на вопрос Hollywood Reporter о последней утечке представители компании добавили, что хакеры, скорее всего, не имеют доступа ко всей почтовой системе компании.
Сериал "Игра престолов", снятый по мотивам серии фэнтэзийных романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", с 2011 года стал самым популярным в истории HBO.
Каждую серию шестого сезона в среднем смотрели по 25 млн человек. Сейчас идет седьмой сезон, создатели киноэпопеи заявили, что восьмой сезон станет последним.