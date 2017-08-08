Суд по делу Улюкаева: министр останется под домашним арестом до января

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov / TASS Image caption Улюкаев стал первым в новейшей истории России министром, который попал под уголовное преследование

Во вторник в Замоскворецком суде начался процесс по делу бывшего российского министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр останется под домашним арестом до 27 января.

Чиновника арестовали по обвинению в получении взятки в ноябре 2016 года, после этого президент Владимир Путин его уволил. Улюкаев стал первым в новейшей истории России министром, который попал под уголовное преследование.

Улюкаев свою вину по-прежнему не признает. "Нет, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов перед началом процесса.

По итогам заседания судья Лариса Семенова оставила Улюкаева под домашним арестом до 27 января 2018 года.

С 16 августа начнется рассмотрение дела по существу. Процесс будет проходить в открытом режиме.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении 2 млн долларов за покровительство в совершении сделки, в результате которой "Роснефть" купила "Башнефть".

Уголовное дело - это "гнусная провокация", сказал экс-министр журналистам на выходе из суда. На вопрос, кому могла быть выгодна такая провокация, он ответил: "Коррумпированной части менеджмента". Свою невиновность он пообещал доказывать в суде "правдой и фактом".

По словам Улюкаева, под домашним арестом он похудел на 14 килограмм. "Спасибо нашему правосудию", - заметил экс-министр. На вопрос о самочувствии заявил: "Не дождутся". Но продлением домашнего ареста экс-министр остался недоволен.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". Следственный комитет России утверждает, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов.

Эти деньги, по версии следствия, ему передали за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

На руках министра эксперты обнаружили следы специального вещества, которым следователи обработали ручку кейса с деньгами. Первый такой чемодан Улюкаеву в этот день передали в одном из офисов "Роснефти", второй ему якобы пообещали донести до машины.

По данным следствия, в правоохранительные органы обратилась компания "Роснефть". Представители компании пожаловались, что министр вымогает у них взятку за положительную оценку, позволившую компании приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

Позже СМИ сообщили, что глава "Роснефти" Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой чиновник и был задержан.

Президент знал о разработке

15 ноября президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получал всю информацию о ходе оперативной разработки Улюкаева.

РБК со ссылкой на анонимный источник писал, что разработка министра заняла у правоохранительных органов не меньше года. В конце лета 2016 года суд выдал разрешение на прослушку его телефона. Оперативным сопровождением занималась Федеральная служба безопасности. Курировал операцию начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. В сентябре 2016 года, еще до задержания министра, он перешел в "Роснефть" на должность вице-президента.

О решающей роли Феоктистова в задержании Улюкаева заявили два собеседника РБК, близкие к руководству ФСБ, и два сотрудника служб безопасности крупных компаний.

В марте Феоктистов вернулся на службу в ФСБ.

Министру грозит до 15 лет тюрьмы

Улюкаеву предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере").

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.